Снявшийся в фильме комик рассказал о необычном требовании жены

Популярный российский комик Илья Соболев заявил, что его жена Наталья захотела сняться с ним в сцене с поцелуем в фильме «Свободные отношения». О необычном требовании он рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале.

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«Наташка сказала: "Ты что, *** [ненормальный], с кем-то сосаться"», — вспомнил юморист. По словам Соболева, он сообщил о требовании супруги продюсерам фильма, и они согласились на то, чтобы жена комика снялась с ним в сцене с поцелуем.

Комедийный фильм «Свободные отношения» вышел в феврале 2023 года. В центре сюжета — семейная пара, которая столкнулась с кризисом в браке и решила попробовать свободные отношения. В главных ролях в картине снялись актеры Аглая Тарасова и Борис Дергачев. Илья Соболев сыграл в фильме коллегу и друга главного героя.