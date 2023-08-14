"Миссия невыполнима 7" разочаровала создателей

Картина "Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One), неплохо стартовавшая в прокате, довольно резко сбавила темп и только сейчас пересекла черту в 500 млн долларов сборов.

© Кадр из фильма "Миссия невыполнима 7"

В домашнем прокате фильм заработал 160 млн долларов, в мировом - 362 млн долларов, пишет Collider.

Издание сравнивает сборы со второй частью франшизы - 546 млн долларов (без учета инфляции), отмечая, что до планки частей с четвертой по шестую фильму еще очень далеко. В разное время этим фильмам удалось собрать от 688 до 791 млн долларов. Чтобы окупить производства седьмой части, она должна собрать в прокате около 600 млн долларов. То есть в этот раз студия может получить прибыль только после цифрового релиза, который запланирован на 10 октября.

Скромные успехи картины с Томом Крузом, который выдал в прошлом году "Топ Ган: Мэверик" и рекордные сборы с 1,5 млн долларов по миру, связаны со слишком малым разрывом до выхода "Барби" и "Оппенгеймера". Сразу после этого "Миссия невыполнима" показала падение в 65% и зрительский интерес позднее не восстановился. Более того, кинотеатры отдали свои экраны IMAX "Оппенгеймеру" и уничтожили шансы фильма нарастить кассу. При этом на агрегаторе Rotten Tomatoes у него второе место в рейтинге среди фильмов франшизы.