Фильм "Вызов" выходит в Сети 1 сентября в качестве 4K

Онлайн-премьера картины "Вызов" Клима Шипенко состоится на START 1 сентября, в первый учебный день. К шестимиллионной аудитории кинозрителей добавятся и зрители в Сети.

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Для максимального погружения в мир космического кино "Вызов"можно будет посмотреть на телевизорах Smart TV в качестве 4K и со звуком 5.1 (доступно на телевизорах Samsung с операционной системой Tizen от 2017 года и телевизорах LG с системой WebOS от 2015 года). Это первый проект START, доступный в таком объемном звучании.

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Также подписчики могут узнать все подробности колоссальной работы, проделанной десятком специалистов за кадром, в 8-серийном документальном проекте "Вызов. О фильме, покорившем космос", уже доступном в онлайн-кинотеатре.

Напомним, что по сюжету картины торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Съемки "Вызова" частично проходили на борту МКС в 400 км от Земли. 5 октября 2021 года для съемок на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров. Съемки также проходили на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами (ЦУП) "Роскосмоса".

Ранее режиссер Клим Шипенко, который тоже в детстве мечтал стать космонавтом, рассказывал: "У меня не было страха и паники перед полетом в космос. В жизни не так много случаев, когда понимаешь, что произойдет момент, в котором тебе надо себя проявить. И не факт, что такой момент еще будет. В этом плане я прекрасно понимал, что за эти 12 дней, которые у меня будут в космосе, мне нужно сделать все, на что я способен, выдать 150% моих возможностей. В режиме подвига. Во многом мне помогла моя спортивная закалка, потому что я играл в баскетбол за ЦСКА и сборную России, и знаю, что такое ответственный матч, когда нужно показать все, что ты умеешь.

Когда мы уже перебрались в МКС, это были фантастические ощущения. К такому никак нельзя подготовиться на Земле - к этому чувству, что ты ничего не весишь, что ты можешь летать. И первые ощущения - ты как во сне. Да и все, что происходило там, в космосе, - это особенный, ни на что не похожий опыт. Кино на Земле снимается по-другому совсем".