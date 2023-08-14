В фильме "Правда" герой Кузьмы Котрелева скрывает страшную тайну

15 августа в Калининграде начинает свою работу кинофестиваль "Короче". В этом году он продлится пять дней (ранее проходил три дня) и включает в себя новую программу дебютных полнометражных фильмов. Об этом ранее писала "РГ".

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Авторы в преддверии кинофестиваля начинают представлять свои работы. Так, сегодня состоялась премьера постера и отрывка из фильма "Правда" Максима Кузнецова. Читатели "РГ" увидят их первыми.

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Этот дебют вошел в конкурсную программу полнометражных фильмов. История о том, как исчезновение пятилетней Маши сотрясло маленький городок. Девочка уже шестая в списке пропавших детей. У следствия - никаких зацепок. Но есть идеальный подозреваемый.

Женя недавно освободился из тюрьмы, где отсидел два года. Теперь он вышел, но любимая девушка уже с другим, на работу не берут, и даже давние знакомые косятся с подозрением. Женя - последний, кто видел Машу, и он единственный знает правду. Но надо молчать, ведь за правду он снова может поплатиться свободой. А пока весь город ищет девочку, кто-то звонит родственникам жертв...

"Фильм "Правда" - это жанровая история, рассказанная авторским киноязыком, которая будет понятна любому человеку в любой точке мира, - говорит продюсер картины Екатерина Голубева-Польди. - Это кино о том, с чем каждый из нас сталкивался в жизни: о недоверии, непонимании, отчужденности и одиночестве перед лицом трудных обстоятельств. А еще он о том, как хрупка и беззащитна человеческая жизнь, как необходимо внимание и доверие друг к другу, как один-единственный поступок, добрый поступок способен спасти судьбу человека".

Художественный руководитель дебюта - Владимир Хотиненко.