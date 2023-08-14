Режиссер Ларс фон Триер заявил, что ищет музу

Режиссер Ларс фон Триер опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором признался, что ищет "девушку/музу". Создатель "Нимфоманки" честно признался, что сейчас находится в поисках любви.

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Он также рассказал необходимую для его будущей пассии информацию о нем.

"Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и контролируемый алкоголизм", – заявил кинематографист.

Триер подчеркнул, что "если повезет", то он еще снимет несколько "приличных" фильмов. По его словам, в хорошие дни может стать даже "вполне веселым" партнером. Режиссер попросил кандидаток писать ему не в социальных сетях, так как он плохо в них разбирается, а на почту.

Ларс фон Триер за свою карьеру создал такие фильмы, как "Рассекая волны", "Меланхолия" и "Догвилль", ставшие классикой мирового кинематографа. В его багаже более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру. Триер также стал автором манифеста "Догма 95", который просуществовал с 1995 по 2005 год.

Премьера третьего сезона его сериала "Королевство" состоялось на Венецианском кинофестивале осенью прошлого года. Кинематографист был женат дважды. Его первый брак с режиссером Сесилией Хольбек просуществовал с 1987 по 1995 год.