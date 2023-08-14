Истерн по-русски: съемки исторического фильма стартовали в Нижнем Новгороде

Съемки исторического приключенческого семейного фильма с рабочим названием «Кулачный» начались сегодня в Нижнем Новгороде. Местом для них стала Верхневолжская набережная и здание исторического музея, на фасаде которого еще вчера появилась вывеска «Гостиница Сергиевская».

© Нижегородская правда

С самого утра на набережной неспешно прогуливались лоточники, деревенские девушки с корзинками, леди с бисерными сумочками и джентльмены в изысканных нарядах XIX века, небрежно опирающиеся на трости. А по засыпанной гравием набережной проносились пролетки с лихими кучерами. Вскоре у входа в «гостиницу» появился и главный герой — оборванный мальчик со своим спутником, которого дубль за дублем прогонял от дверей напыщенный швейцар.

Видео дня

Прохожие с интересом наблюдали за съемками картины, действие которой разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Главный герой этой истории — тот самый мальчик, тринадцатилетний дворянин — сирота Ваня Огарёв, роль которого играет юная звезда Марк-Малик Мурашкин, для которого, несмотря на внушительную фильмографию, эта картина стала первым большим проектом.Его герой Ваня бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его дядей, решившим завладеть его наследством.

А в этом опасном, но очень увлекательном путешествии, ему помогает случайно встреченный кулачный боец Волчок, которого мальчик нанял для охраны и поддержки. Роль Волчка играет Евгений Ткачук, недавно сыгравший Шута в фильме «Король и Шут». Также в фильме заняты Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьёв и Юлия Хлынина.

Режиссёром фильма стал Константин Смирнов, знакомый зрителям по работе над комедиями «Жуки» и «Девушки с Макаровым». Но на этот раз вместе с героями своего фильма он глубоко погрузился в историю.

«Если обычно в историческом кино в центре сюжета — аристократические Петербург и Москва, то здесь мы уходим в Поволжье, главную водную артерию страны, в мир всей остальной России: купечества, бурлаков, народных гуляний, промышленного расцвета, технологического прогресса, путешествий по необъятной территории и самое главное — рассказываем о кулачном бое. Это такой истерн по-русски, где много дикого и много о чести», — объяснил Константин Смирнов.