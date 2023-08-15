Режиссер «Крэйвена-охотника» назвал фильм «трагедией»

Режиссер «Крэйвена-охотника» Джей Си Чендор назвал фильм «трагедией»
В новом интервью с Esquire режиссёр Джей Си Чендор назвал картину «Крэйвен-охотник» трагедией, так как фильм будет выполнен в мрачном стиле.
По словам Чендора, фанатов комиксов Marvel ждёт серьёзная история с не очень хорошим финалом.
«Крэйвен-охотник» выйдет в США 30 августа 2024 года, так как Sony перенесла премьеры части своих фильмов из-за забастовок в Голливуде.
В картине расскажут историю русского эмигранта Сергея Кравинова, которого сыграет Аарон Тейлор-Джонсон.
Он покажет путь становления одного из известнейших противников Человека-паука. «Крэйвен-охотник» станет частью вселенной Sony, куда вошли две части «Венома», «Морбиус» и «Мадам Паутина».