Режиссер «Крэйвена-охотника» назвал фильм «трагедией»

В новом интервью с Esquire режиссёр Джей Си Чендор назвал картину «Крэйвен-охотник» трагедией, так как фильм будет выполнен в мрачном стиле.

© runews24.ru

По словам Чендора, фанатов комиксов Marvel ждёт серьёзная история с не очень хорошим финалом.

«Крэйвен-охотник» выйдет в США 30 августа 2024 года, так как Sony перенесла премьеры части своих фильмов из-за забастовок в Голливуде.

В картине расскажут историю русского эмигранта Сергея Кравинова, которого сыграет Аарон Тейлор-Джонсон.