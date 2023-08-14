Показ фильма "Вызов" состоялся в Москве для испаноязычной аудитории

"Уникальный проект с самого начала. Первый художественный фильм, снятый в космосе, - сказал замминистра. - Это великолепно. Это демонстрация того, что Россия была, есть и останется великой космической державой, в том числе и в творческом проявлении. Наш проект - <...> второй в мире показ этого фильма испаноязычной аудитории. Первый состоялся в Гаване месяц назад. Прошел с большим успехом в кинотеатре Гаваны".