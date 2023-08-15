Тепло, солнце и песок: 6 мультфильмов, где показывали Египет

Будем честны, благодаря некоторому количеству легендарных фильмов, где главный герой как мощно устраивает себе проблемы, так и не менее мощно пытается их разрулить, нам нравятся истории о Египте. Да, мы о фильме «Мумия» в том числе, и не говорите, что вы его смотрели без восторга и пыла.

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В общем, сегодня ни много ни мало праздник — День археолога! По этому случаю Тлум.Ру предлагает углубиться не только в песок и прочие тайны пустыни, а именно в саму локацию. Напоминаем о 7 мультфильмах, где показывали Египет, или же сдуваем с них пыль времён.

Видео дня

№ 1: «Рыцарь и принцесса»

О чём: о Мухаммаде ибн Касиме — 15-летнем арабском полководце из города Басра. Он планирует грандиозное спасение группы людей и случайно влюбляется в принцессу.

Какой там Египет: внушительный и манящий, каждый раз, когда герои будут делать привалы, вам захочется насладиться минутами отдыха в их компании, ещё бы, ведь под тенью шатра никакое солнце не надоест.

№ 2: «Яхья и Ноуз»

О чём: главными героями мультсериала являются Яхья и Ноуз — сестра и брат, отправляющиеся в путешествие, чтобы исследовать сокровища Египта: его прибрежные города, а также древнюю цивилизацию и жизнь фараонов.

Какой там Египет: исторический, вы увидите фараона Менеса, пророчество Неферти, Сенусерта I, узнающего о покушении на его отца. Мультсериал похож на историческую сводку, подача которой заинтересует юных зрителей.

№ 3: «Баккар»

О чём: есть мальчик Баккар, есть его козочка Рашида, есть друзья главного героя. Мультсериал представляет из себя возможность проникнуться нубийской культурой и развлечься.

Какой там Египет: бытовой и частично музыкальный, а заглавную тему к мультсериалу записал сам Мохаммед Мунир — известный нубийский певец.

№ 4: «Тэд-путешественник и изумрудная скрижаль»

О чём: герой анимационно-приключенческой франшизы Тэд крайне случайно и непредусмотрительно становится спусковым механизмом для запуска египетского проклятия. Ой-ой, пора бы бежать, да только куда?

Какой там Египет: магический, не зря ведь у пирамид и подземных проходов, созданных древними египтянами, есть такая пугающая аура, хотя на самом деле всё заключается лишь в математике, физике и желании защитить сокровища.

№ 5: «Мумия»

О чём: всё о тех же героях, которых показывали в одноимённой кинофраншизе. Здесь О’Коннеллы начинают свой путь в Египте, где у Алекса появляется новомодный аксессуар в виде браслета.

Какой там Египет: сумбурный и быстрый, даже когда герои покидают его, вы не в силах забыть изначальную локацию, ещё бы — мумии вечно на хвосте у семейки.

№ 6: «Приключения Папируса»

О чём: о том как бог ярости, песчаных бурь и хаоса — Сет — занял место, на которое поглядывал столетиями. Другие же боги выбрали молодого рыбака Папируса для освобождения из заточения бога Хоруса, способного противостоять тирану.

Какой там Египет: божественный в плане того, сколько тех самых божеств показывают на экране. А за Папируса придётся попереживать — нелёгкая у него доля, становиться спасителем для кого-то настолько могущественного.

№ 7: «Принц Египта»

О чём: пересказ мифа о пророке Моисее; зрителей проводят от начала жизни героя до самого большого подвига — освобождения еврейского народа из египетского рабства.