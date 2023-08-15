Штирлиц был влюблен в радистку Кэт: что осталось за кадром

Изначально премьеру картины планировали на 9 мая 1973 года, аккурат ко Дню Победы. Однако из-за визита Брежнева в ФРГ показ перенесли на август. Страна буквально проглотила 12-серийную ленту, персонажи стали культовыми, даже попали в анекдоты. Но что осталось за кадром легендарного фильма?

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Сегодня уже сложно представить в роли Штирлица кого-то, кроме Вячеслава Тихонова. Однако у него был серьезный конкурент - Арчил Гомиашвили, незабвенный Остап Бендер из «12 стульев». На момент начала работы над картиной у Татьяны Лиозновой был роман с грузинским актером, поэтому режиссер подумывала о том, чтобы поработать со своим возлюбленным. Однако позже пришла к выводу, что это все-таки не его партия.

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Только вот сам Гомиашвили был уверен, что роль у него в кармане, поэтому устраивал пышные застолья для съемочной группы.

- Лиознова еще не приняла никакого решения, а Гомиашвили, похоже, сам поверил, что Штирлицем будет он, - рассказывал друг Лиозновой, киновед Вячеслав Шмыров. - Каждый вечер заканчивался рестораном «Арагви» - Арчил Михайлович вез туда всю съемочную группу и щедро угощал.

Понятно, что, когда Гомиашвили получил отказ, он смертельно обиделся на Лиознову. И вскоре женился на другой. Говорят, актер так и не простил свою бывшую возлюбленную и даже годы спустя, когда Лиознова лежала в больнице, ни разу не навестил ее.

Также среди претендентов на роль были Олег Стриженов, Иннокентий Смоктуновский и Юрий Соломин, но режиссерское чутье Татьяны Лиозновой подсказывало ей: кандидатуры лучше, чем Вячеслав Тихонов, ей не найти. «Он умеет красиво помолчать», - говорили про него. И это качество для фильма оказалось очень важным.

Кстати, сам актер не всегда понимал, что ему делать в той или иной сцене. «Как я буду просто сидеть перед камерой и молчать? О чем мне так долго думать?» - спрашивал Тихонов на съемках. «Вспоминай таблицу умножения», - отвечала ему Лиознова.

Шелленбергом мог стать Миронов

Актеров, которые исполнили роли реальных исторических личностей, старались подобрать похожими на прототипов. Если это было возможно. Например, Олег Табаков имел неоспоримое сходство с начальником внешней разведки службы безопасности Вальтером Шелленбергом, которого он сыграл. Позже уже после выхода фильма на экраны Табакову написала племянница Шелленберга, которая поблагодарила актера за такой правдиво созданный образ.

Впрочем, случались и казусы. Так, создатели фильма не нашли фото начальника тайной государственной полиции Генриха Мюллера, поэтому утвердили на роль актера Леонида Броневого просто потому, что он казался Лиозновой максимально подходящим. И лишь позже выяснилось, что в реальной жизни Мюллер был высоким худощавым брюнетом с носом с горбинкой... К слову, на эту роль также хотели пригласить Всеволода Санаева, но тот сам отказался от съемок, не захотев играть гестаповца.

Василий Лановой тоже поначалу не хотел играть немецкого генерала, ведь зрители уже знали его по фильму «Офицеры». Но Татьяна Лиознова применила весь свой талант переговорщика и смогла-таки заполучить актера.

Леонид Куравлев поначалу пробовался в картину на роль Гитлера, в архивах киностудии даже сохранились его кинопробы. Однако актера забраковали. В итоге фюрера сыграл немец Фриц Диц, который уже ранее перевоплощался в этот образ. А Куравлева мы увидели в роли оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана.

На роль радистки Кэт режиссер прочила Ирину Алферову. Но та в момент съемок планировала заграничную поездку, поэтому в фильме в итоге сыграла Екатерина Градова. Причем попала туда абсолютно случайно. Актриса была утверждена на роль Риты Осяниной в фильм «А зори здесь тихие», но Лиознова смогла ее уговорить выбрать «Семнадцать мгновений». Как вспоминала однажды сама Екатерина Градова, все решил такой аргумент: «Ну что тебе тут? Съемки все лето - на болоте, в Карелии. Одни бабы и один мужик, и тот... А там - Тихонов и Германия».

Именно во время работы над картиной Екатерина познакомилась со своим будущим мужем. Андрей Миронов снимался в соседнем павильоне и сразу обратил внимание на юную актрису с громадными глазами. Пока шли съемки, Градова и Миронов успели пожениться, а за несколько месяцев до премьеры, в мае 1973 года, на свет появилась их дочь Мария.

К слову, Андрей Миронов тоже проходил пробы - на роль Шелленберга, которого в итоге сыграл Олег Табаков. В архивах сохранились его фото - довольно успешные, надо признать. Однако история умалчивает, почему Миронов не был утвержден. Позже ни сам актер, ни его близкие, ни даже режиссер картины не рассказывали, чем не устроила его кандидатура. Но известно, что, когда фильм вышел на экраны и на Екатерину Градову обрушилась невероятная народная любовь, он очень нервничал по этому поводу.

«Мой муженек загрустил, потому что когда мы выходили из дома или из театра, то, как правило, кидались на него, просто разрывали на части. А тут еще начали разрывать меня. Он говорил: я женился не на звезде, я хотел, чтобы у меня была жена, мать моих детей», - вспоминала позже актриса.

«Взгляды, полные нежности»

Говорят, в дни показа 12-серийной ленты резко снижалась преступность и пустели магазины, поскольку вся страна смотрела «Семнадцать мгновений весны». Леонид Брежнев был в таком восторге от картины, что велел тут же наградить разведчика, о котором шла речь. И очень расстроился, что реального прототипа у Штирлица не было. Зато был награжден исполнитель роли Штирлица актер Вячеслав Тихонов. Правда, не сразу, а спустя много лет, в 1982-м...

О личной жизни легендарного актера написано немало. Правда, в основном всех интересует его брак и развод с первой женой Нонной Мордюковой. А вот в кинокругах поговаривают, что на съемках фильма «Семнадцать мгновений весны» Вячеслав Василь­евич оказывал трепетные знаки внимания своей партнерше, сыгравшей радистку Кэт. Градовой тогда было 25. Тихонов - на 20 лет старше, у него уже подрастала дочь Анна от второго брака...

- Романа между Тихоновым и Градовой не было. Были очень грустные, полные нежности взгляды с его стороны. Вячеслав Васильевич понимал, что взаимности ждать не стоит. Градова никогда бы не позволила себе разбить чужую семью, тем более ту, где рос ребенок. Возможно, не будь Тихонов женат, их история сложилась бы иначе. Но вышло как вышло. Вячеслав Васильевич был опечален, огорчен, когда однажды на съемочную площадку приехал весь из себя модный и самовлюбленный Андрей Миронов. Он тогда начинал ухаживать за Градовой. Вскоре они поженились, - рассказывал нам один из участников съемочного процесса.

«Все были уверены, что я его жена»

А вот как вспоминают Тихонова другие его партнерши по «Семнадцати мгновениям весны».