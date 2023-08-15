Фильмы "Бременские музыканты" и "Синдром Каспера" выпустят в новом формате

Российские фильмы "Синдром Каспера" с Оксаной Акиньшиной и "Бременские музыканты" покажут в новом формате "Космакс" с максимально четким изображением и насыщенным звуком этой осенью, сообщил ТАСС генеральный директор кинопрокатной компании "Централ партнершип" (ЦПШ) Вадим Верещагин.

© Кадр из фильма "Синдром Каспера"

"Если в формате "Космакс", то это "Повелители ветра", "Синдром Каспера", "Бременские музыканты", возможно, "Холоп", - сказал он в разговоре с агентством.

Фильм режиссера Антона Барматова "Синдром Каспера" о психологическом заболевании с Оксаной Акиньшиной в главной роли вышел на экраны весной 2023 года. Производством экранизации "Бременских музыкантов" занимается студия "Тритэ" Никиты Михалкова. Роль капризного короля в новом фильме исполнит Сергей Бурунов, королеву разбойников сыграет Мария Аронова, а Константин Хабенский воплотит на экране сыщика. Образы животных в "Бременских музыкантах" будут созданы при помощи пластического грима, за который отвечает студия Петра Горшенина. В проекте также будет использована музыка композитора Геннадия Гладкова, артисты будут петь его песни вживую.