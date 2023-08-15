В Сети появились первые подробности о фильме «Доктор Стрэндж 3»

Портал The Cosmic Circus со ссылкой на собственные источники раскрыл некоторые детали о третьем фильме Marvel, посвящённом защитнику Земли Доктору Стрэнджу.

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По данным издания, сюжет триквела станет прямым продолжением «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», который вышел в прошлом году.

Основой для «Доктора Стрэнджа 3» будет комикс Time Runs Out. Главный герой попытается решить проблему с постепенным разрушением мультивселенной, которая в последнее время подвергается внешнему вмешательству.