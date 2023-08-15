Фильм о фиксиках и инопланетянах выйдет в 2026 году

Компания «Аэроплан» представила на питчинге Фонда кино картину «Фиксики и инопланетяне» — третий полнометражный фильм о живущих в бытовой технике человечках. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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По сюжету триквела, на Землю прилетают инопланетяне, чтобы установить с людьми мирный контакт. Они меньше фиксика во столько раз, во сколько фиксик меньше человека. Люди не замечают инопланетян, и фиксики должны стать связующим звеном между людьми и крохотными пришельцами.

На производство новых «Фиксиков» потратят 350 млн руб., их планируют снять за три года и выпустить на экраны в декабре 2026 года.

Предположительно, мультфильм соберет в прокате 450 млн руб. Компания намерена запросить у Фонда кино на безвозмездной основе в 2023 году 120 млн руб., а в 2024 году — 55 млн руб.