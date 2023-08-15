10 лучших фильмов о пиратах в истории от IGN
Авторитетное издание IGN представило свою версию списка лучших фильмов на пиратскую тематику за всю историю мирового кино.
Журналисты не стали расставлять ленты по позициям, а просто выбрали десятку лучших, начиная с первой экранизации «Острова сокровищ» Стивенсона и аниме «Порко Россо», а заканчивая важнейшей частью «Пиратов Карибского моря» и мультфильмом «Планета сокровищ».
10 лучших фильмов про пиратов за всю историю:
- «Остров сокровищ» (выпущен в 1934 году)
- «Питер Пэн» (1953)
- «Принцесса-невеста» (1987)
- «Капитан Крюк» (1991)
- «Порко Россо» (1992)
- «Остров сокровищ маппетов» (1996)
- «Планета сокровищ» (2002)
- «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)
- «Миссия «Серенити» (2005)
- «Капитан Филлипс» (2013).
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