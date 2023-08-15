В России снимут свою версию «Тачек» с названием «Копейка»

В России покажут отечественную версию мультфильма «Тачки» от студии Pixar под названием «Копейка». Об этом пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

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По данным канала, проект представила кинокомпания «Гром» в Фонде кино. Сюжет анимационного фильма повествует о мире автомобилей, где главными действующими героями являются машины российских производителей. Приключения друзей-автомобилей будут разворачиваться не только в России, но и Китае, Индии и арабских странах.

Создатели фильма также отметили, что хотели бы привлечь к небольшим ролям в проекте российских политиков. По их словам, многие политические деятели уже согласились на камео в картине, кроме «одного человека, с которым еще не разговаривали».

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил создать российский аналог «Евровидения» с конкурсантами только из дружественных стран.