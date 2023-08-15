«Форма жизни» анонсировал фильмы открытия и закрытия

На церемонии открытия покажут документальную картину «Голоса Арктики» с участием известного дизайнера и диджея Дениса Симачёва и Николая Курилова – автора стихотворения «Родное» из фильма «Брат-2».

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С 30 августа по 3 сентября в Перми и районах Пермского края пройдёт третий Международный кинофестиваль «Форма Жизни», организованный Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Пермского края, Пермской кинокомиссии и «Пермской синематеки».

Фестиваль посвящён вопросам сохранения окружающей среды и всех форм жизни на планете. Фильмом открытия в этом году станет документальная картина Ивана Вдовина «Голоса Арктики» (2022).

Известный дизайнер, ресторатор, диджей и саундпродюсер Денис Симачёв отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникального звучания. Фильм «Голоса Арктики» состоит из трёх новелл о музыке, традициях и современной жизни Крайнего Севера. Среди героев ненка-блогер Масне, семья Тайбареевых – язычников и владельцев мастерской по пошиву народной одежды, а также художник и писатель Николай Курилов – автор знаменитого стихотворения «Родное», которое прозвучало в фильме «Брат-2» в переводе с юкагирского языка.

«Голос Арктики» – это масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором сюрреализм смешивается с реальностью, ностальгия с чувством времени, а детская поэзия рифмуется с шаманизмом и ритуалами. Съёмки проходили в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе. В экспедиции Денис Симачёв собрал более дюжины этнических голосов для своего альбома «Арктика».

III МКФ «Форма жизни» завершится российской премьерой картины «Безгрешность мира» (2022) американских авторов Ренана Озтюрка и Фредди Уилкинсона. Документальный фильм рассказывает историю о том, как одна чёрно-белая фотография заставила трёх знаменитых альпинистов отправиться на поиски приключений.

«Фильмы, которые будут представлять открытие и закрытие третьего Международного кинофестиваля “Форма жизни” – это зрелищное документальное кино. Жанр довольно редкий, но очень востребованный. Величественные горы и бескрайние просторы Арктики, первозданная красота природы – такого точно не увидишь в обычной повседневной жизни. Оба фильма отлично сняты, и мы рады показать их в Перми», – отмечает программный директор III МКФ «Форма жизни», руководитель фестивального и кинорыночного направления Киностудии им. М. Горького Мария Безенкова.

Фильм «Безгрешность мира» снят творческими альпинистами.

Ренан Озтурк начал свою карьеру как экспедиционный альпинист и художник-пейзажист, и вскоре был признан лучшим путешественником года по версии National Geographic за сочетание своих интригующих первовосхождений и картин. Сейчас он работает в качестве коммерческого и документального режиссёра и экспедиционного альпиниста для ведущих брендов. Наиболее известны его операторские работы – фильмы «Меру» (2015) и «Шерпа» (2015).

Фредди Уилкинсон – альпинист и писатель, обладатель престижной награды Piolet d'Or за первовосхождение на Сасер Кангри II, вторую по высоте непокорённую гору в мире. Фредди совершил множество исследовательских первовосхождений на Аляске, в Непале, Индии, Патагонии и Антарктиде. Как журналист он много писал о пограничных конфликтах в Гималаях, об изменении климата и истории гор для журнала National Geographic и газеты The New York Times.