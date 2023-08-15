Опубликован первый тизер фильма "Маэстро" с Брэдли Купером

В Сети опубликовали тизер фильма американских кинорежиссеров Мартина Скорсезе и Стивена Спилберга "Маэстро" в жанре музыкальной драмы.

Фильм включает в себя как цветные сцены, так и черно-белые. Сюжет кинокартины показывает длящуюся десятилетиями сложную истории любви между знаменитым дирижером Леонарде Бернстайне и его супругой Фелицией Монтеалегре.

В главных ролях снялись Брэдли Купер и Кэри Маллиган, которая сыграла жену дирижера. Помимо них, в фильме также снялись Сара Сильверман в роли сестры Леонарда Ширли, Майкл Ури в роли Джерома Роббинса (хореограф), а Майя Хоук, Сэм Нивола и Алекса Суинтон – в роли детей Леонардо и Фелиции.

Премьера кинокартины пройдет на Венецианском кинофестивале. В кинотеатрах фильм покажут 22 ноября, а на Netflix – 20 декабря.

Бредли Купер, вероятно, не появится на премьере в Венеции в знак солидарности с забастовкой SAG-AFTRA, сообщает издание Yahoo.