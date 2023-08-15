Джоли выступит продюсером шоу «Аутсайдеры»

Анджелина Джоли трансформирует свой предстоящий бродвейский проект в первую совместную работу матери и дочери. На прошлой неделе Джоли объявила, что выступит в качестве ведущего продюсера мюзикла «Аутсайдеры» . Это будет адаптация романа С.Э. Хинтон и фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года, для постановки на Бродвее. Дочь Джоли — 15-летняя Вивьен, вдохновила её на этот проект, ведь она будет помогать маме, принимая непосредственное участие в постановке в статусе помощника Джоли.

«Вив напоминает мне мою маму тем, что она не стремится быть в центре внимания, а поддерживает других творческих людей. Она очень вдумчиво и серьёзно относится к театру и упорно работает над тем, чтобы наилучшим образом понять, как внести свой вклад», — говорит звёздная мама.

В начале этого года пара посетила мировую премьеру фильма «Аутсайдеры» в театре La Jolla Playhouse в Калифорнии, а затем встретилась с автором книги Хинтон, которая написала её будучи подростком. Как раз примерно в возрасте Вивьен!

«Анджелина в восторге от этого нового начинания. Она считает, что это мюзикл для всех возрастов, но особенно он понравится молодым людям. Она хочет быть уверена, что команда будет прислушиваться к мнению молодых людей и работать с ними на каждом шагу, и что их голоса будут играть ведущую роль в воплощении этой постановки на Бродвее», — рассказал инсайдер.

Анджелина заявила в пресс-релизе, что ей очень повезло стать частью этой особенной постановки. «Я училась в Институте Ли Страсберга, где поняла, что моя первая любовь — это театр. До сих пор я не находила пути назад. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад, продолжая учиться у этой удивительной команды, с которой я работаю с тех пор, как моя дочь привела меня посмотреть спектакль в La Jolla Playhouse. Я не могу выразить словами, насколько я рада дебюту этого мюзикла на Бродвее, и с нетерпением жду возможности поделиться этой новой адаптацией "Аутсайдеров" с миром», — сказала обладательница премии «Оскар».