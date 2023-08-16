Из команды фильма "Трон 3" с Джаредом Лето уволили 150 человек

Производство нового фильма "Трон 3" пришлось поставить на паузу. "Как надолго - неизвестно", - написал режиссер фильма Хоаким Роннинг на своей официальной странице в запрещенной в РФ соцсети. Причиной всему - продолжающаяся в Голливуде забастовка актеров и сценаристов.

© Российская Газета

Режиссер, снявший драму "Кон-Тики", вторую "Малефисенту" и пятых "Пиратов карибского моря", заявил, что проект "Трон 3" был не только приостановлен на неопределенный срок, но также были уволены около 150 человек, работавших над ним.

Он призвал Альянс продюсеров (AMPTP), Гильдию киноактеров США (SAG-AFTRA) и Американскую гильдию сценаристов (WGA) ускорить переговорный процесс и вести его до тех пор, пока все не будет решено.

"Это Голиивуд, - написал он. - Мы закрываем сделки за завтраком. Почему вдруг мы ведем себя так, будто у нас в распоряжении все время мира, тогда как каждый день бесценен? Такая тактика обескураживает. Настало время дипломатии, чтобы мы все могли вернуться обратно к работе - на справедливых условиях для каждого из нас".

В своем посте он также подчеркнул, как много значат для кинематографа авторы: "Все начинается с истории. Все начинается с вас. И так должно продолжаться. А значит, искусственный интеллект нуждается в регулировании", - заключил Роннинг, отметив, что эта технология несет угрозу для всех представителей креативных профессий.