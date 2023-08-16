Фильм "Барби" обошел "Темного рыцаря" в американском прокате

Фильм Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом достиг $537,5 миллионов в американском прокате. Об этом сообщает Variety.

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Таким образом, «Барби» стала самой кассовой картиной студии Warner Bro. на территории США. Лента обошла по сборам драму «Темный рыцарь». Фильм Кристофера Нолана собрал $536 миллионов в 2008 году.

14 августа стало известно, что продюсеры фильма «Барби» начали обсуждать со съемочной командой возможное продолжение картины после рекордных сборов.

Премьера «Барби» состоялась 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Фильм о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успел стать самым кассовым в 2023 году, обогнав такие фильмы, как «Стражи Галактики — 3» и «Братья Супер Марио в кино».