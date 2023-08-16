«Между отчаянием и надеждой» признан лучшим на кинофестивале в Бутане

Международный кинофестиваль в Друке (Druk International Film Festival - DIFF) - ежемесячный конкурс фильмов с последующим отбором «лучших из лучших». Фильм «Между отчаянием и надеждой» ( английское название Fine Line) получил статус победителя. Все победители фестиваля получают приз, индивидуальный сертификат и рейтинг на своих соответствующих страницах IMDb. Режиссёры, присутствующие на мероприятии, получают возможность встретиться со зрителями и принять участие в сессии вопросов и ответов после показа в городе Паро.

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После награждение фильма Анны Барсуковой «Fine Line» в Бутане наш корреспондент пообщался с режиссёром. Анна рассказала о своём опыте съемки документального фильма в Доме инвалидов на Крайнем Севере России.

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Как мне кажется, ваш фильм «Fine Line» - это история о милосердии.С первых кадров становится понятно, пожилые люди в инвалидных креслах не оставлены на произвол судьбы – о них заботятся социальные работники, которые дарят им своё тепло и любовь. Что побудило вас прилететь с юга на север, чтобы снять этот фильм?

Анна Барсукова: Вы сами частично уже ответили на вопрос… Меня действительно вдохновило доброе отношение социальных работников к их подопечным. Жизнь на Крайнем Севере России крайне сложна – неприветливый климат с экстремально низкими температурами, обильные снегопады, долгая зима и короткое лето. Но я заметила одну особенность: чем холоднее климат – тем теплее сердца людей. Социальные работники Дома инвалидов в посёлке Синегорье относятся к своим подопечным, как к родственникам и болезненно переживают утрату каждого.

Начало фильма моментально погружает зрителя в атмосферу местности. Кадры пустых домов в сочетании с драматичной музыкой Гюли Камбаровой вызывают сильные переживания. Расскажите немного о самом процессе создания фильма.

Анна Барсукова: Мне кажется, музыка Гюли Камбаровой наилучшим образом раскрывает всю картину происходящего. Вообще с Гюли Камбаровой мы работаем уже несколько лет, хотя проживаем в разных странах.

Вы проживаете в разных странах? Как же вам удаётся работать над всеми вашими проектами?

Анна Барсукова: Верно, я проживаю в России в южном городе Ростове-на-Дону, а Гюли на данный момент находится в США, штат Калифорния. Когда приходит время для написания музыки к очередному нашему фильму мы подстраиваемся под удобное время часовых поясов обеих стран и начинаем обмениваться сообщениями и мнениями. Я отправляю Гюли видео материал – она в ответ предлагает варианты музыки. Иногда между нами возникают серьёзные творческие разногласия, мы бурно спорим и отстаиваем свою точку зрения. Но затем волшебным образом всё равно приходим к консенсусу. Я рада работать с талантливым человеком, который всецело отдаёт себя творчеству и посвящает этому всё своё время.

Вами была проделана огромная работа, но результат стоил того! Насколько мне известно, фильм «Fine Line» успешно путешествует по фестивалям в разных странах. Где уже был показан фильм и где можно увидеть его в ближайшее время?

Анна Барсукова: Мы начали отправлять заявки на фестивали сразу, как только фильм был завершён. Российская премьера фильма состоялась на престижном Международном фестивале «Докер» в Москве, а зарубежная - в Англии на фестивале First-Time Filmmaker Sessions и США на Student World Impact Film Festival. 23 августа 2023 года будет показан в Бутане в городе Паро.

Анна, расскажите о своём опыте участия в этих фестивалях и о том, как принимали картину зрители.

Зарубежные фестивали, на которых я не смогла присутствовать лично подарили мне замечательный опыт общения через платформу ZOOM. Например, во время церемонии награждения Impact Film Festival одновременно на связи находились более 1000 участников из 120 стран мира. Что касается фестивалей с моим участием, то это совершенно незабываемые ощущения. Было невероятно увидеть свой фильм на огромном экране. Картина «Fine Line» - это мой первый полнометражный фильм.На фестивале «Отцы и дети» кинолента была отмечена сразу двумя специальными призами, а XXV Всероссийский Шукшинский фестиваль присудил картине диплом за «Лучший полнометражный документальный фильм». Аудитория приняла картину очень хорошо. Присутствующие задавали много вопросов. Зрителям было интересно узнать подробности о киноэкпедиции, и о жизни людей в посёлке Синегорье.