Эджертон и Гранде могут сыграть в киноадаптации мультфильма «Геркулес»

Инсайдер из мира кино DanielRPK в своем Twitter сообщил, что актер Тэрон Эджертон и певица Ариана Гранде могут сыграть главные роли в киноадаптации мультфильма «Геркулес» 1997 года.

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Источник отметил, что артистов рассматривают на роли Геркулеса и Мегары, роль Филоктета может достаться Денни Де Вито, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. По словам DanielRPK, на данном этапе шоураннеры лишь рассматривают эти варианты, но до конца забастовки актеров и сценаристов SAG-AFTRA студия не будет принимать никаких решений.

Режиссером картины стал Гай Ричи, который в свое время снял адаптацию «Аладдина» с Уиллом Смитом в роли Джинна. Шоураннеры выразили желание снять фильм с элементами мюзикла в «более экспериментальном ключе». Продюсер проекта Джо Руссо считает, что это «может быть очень весело и поможет нам немного раздвинуть границы того, как исполняется современный мюзикл».