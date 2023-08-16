Кинофестиваль в Калининграде открылся новым фильмом "Сказки Гофмана"

В Калининграде открылся 11-й по счету фестиваль "Короче", который с этого года уже нельзя назвать киносмотром только короткого метра. "Нарушила правила" новая программа дебютов: таким образом, "Короче" взял на себя миссию еще одного российского кинофестиваля дебютных фильмов. Но выгодная позиция, отличающая "Короче" от остальных - имя и статус отборщика этой программы. Ситора Алиева - многолетний программный директор "Кинотавра", человек, который делал не один запоминающийся конкурс дебютов. В 2023 году она создает еще один такой.

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Первый дебют показали уже на открытии. Это картина Тины Баркалая "Сказки Гофмана". Продюсер фильма - Екатерина Филиппова, "РГ" ранее писала о ней в связи с кинофестивалем в Выборге - там картина "Нина" (режиссер Оксана Бычкова), над которой она работала, также открывала кинофестиваль, входила в конкурс и была удостоена в итоге двух призов.

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"Сказки Гофмана", как и "Нина", рассказывает о судьбе молодой женщины - героине тоже 30 с небольшим. Только героини Екатерины Вилковой и Юлии Пересильд ("Нина") разнятся, хотя и похожи в своем светлом отношении к миру. Разный в обеих картинах и Евгений Цыганов. В "Сказках Гофмана" он играет уставшего Гарика - и эта роль может стать мемом для артиста - он во многих картинах, где снимается, изображает "уставшего Гарика". Но - по порядку.

Екатерина Вилкова в "Сказках Гофмана" предстает в нетипичном для себе образе. Более того - такой главной роли у актрисы еще не было. Ее героиня - Надежда Страхова, словно оправдывая свою фамилию, боится всего на свете и саму себя в первую очередь. Работает в библиотеке, общению с людьми предпочитает "разговоры" с книгами, по вечерам - гардеробщица в театре. На двух работах потому, что вынуждена кормить семью. Муж Виталик буквально не встает с дивана - то еда, то телевизор... И вообще - зачем корячиться за копейки. Формально он болен, но болезнь очень выгодна - теряет память, когда ему это нужно.

Так бы и жила Надежда тихой и неприметной жизнью, терпя помыкания Виталика, не устающего напоминать жене об ее никчемности, но однажды в театр забрел тот самый "уставший Гарик": Евгений Цыганов играет второго режиссера или администратора съемочной площадки и принадлежит миру кино и рекламы (кстати, режиссер Тина Баркалая ранее занималась и рекламой, так что хорошо знает, о чем снимает). В данный момент Гарику срочно нужна дублерша с красивыми руками. И взгляд его падает на руки Нади...

Ситора Алиева говорит, что из фильма "Сказки Гофмана" можно понять, что все - в твоих руках. Эти слова можно смело брать слоганом к картине. Она действительно во многом посвящена рукам человеческим. Аллегориям нет числа. Разумеется, Надежде никто никогда не говорил, что у нее красивые руки - на нее вообще не обращали внимания. И съемки - вначале в рекламе, потом в кино - коренным образом меняют и ее жизнь, и ее саму. Дело происходит в 90-е, поэтому доллары - которыми тогда рассчитывались - заводятся и в семье Надежды. Виталик начинает копить на машину. Чтобы не повредить руки-кормильцы домашней работой, Надежда нанимает домработницу Нодиру (Наргис Абдуллаева), и жизнь ее все ускоряется и ускоряется. Впрочем, время на то, чтобы принять и узнать себя, а также понять - чего она хочет, у Надежды остается...Любит ли она мужа, влюблена ли в Гарика, останется ли работать в библиотеке...

Фильм насыщен яркими второстепенными персонажами - Ксения Кутепова в роли профессиональной музы, Анна Ардова - сплетница-гримерша на съемочной площадке, Наталья Павленкова с башней-укладкой - руководительница из библиотеки. Буквально несколько секунд на экране Алексей Гуськов. Но какой! В роли невозвращенца книг, но талантливого экспериментатора. Все в фильме "Сказки Гофмана" продумано до последней тени. Видно, как режиссер тщательно работала над каждым кадром и персонажем. Картина - как содержимое музыкальной шкатулки - прелестна, легка, и вся тщательно отполирована. Иногда, пожалуй, даже более тщательно, чем хотелось бы. Так, Максим Стоянов слегка переигрывает-пережимает, играя своего Виталика. Но он - артист такого уровня, что ему простительно.

...Все мы, кинозрители, видим, что в нашу жизнь стройным отрядом идут сказки. Снимается два фильма "Огниво", "Бременские музыканты", "По щучьему велению" и так далее. Но хорошо, что перед грядущим нашествием появляются именно такие "Сказки Гофмана" - не похожие ни на какие другие. Где за кадром рассказчик -сказочник, как некий российский Оле-Лукойе представляет судьбу отдельно взятой Надежды. И что-то есть в том, что фильм впервые показывают именно в Калининграде - месте, для которого Гофман совсем не чужой. Стоит отъехать в Светлогорск - дорога займет 20 минут, и вот там Гофман на каждом шагу. Трудно было лучше выбрать картину для открытия кинофестиваля в этом месте. Более того, пожалуй, это один из самых удачных выборов фильма-открытия "Короче" за всю историю фестиваля.