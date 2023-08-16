В Алжире прекратили прокат фильма "Барби"

Спустя почти месяц после старта проката власти Алжира решили запретить к показу на больших экранах фильм "Барби". Новостное онлайн-издание 24H Algerie сообщило, что министерство культуры и искусств Алжира уведомило кинотеатры о необходимости отменить сеансы.

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"Этот шаг был предпринят после того, как власти Кувейта и Ливана запретили показ за угрозу консервативным ценностям", - пишет издание. Жители страны протестуют в социальных сетях, размещая посты с хештегом IAmBarbie.

Картина стартовала в мировом прокате 21 июля и собрала в мировом прокате почти 1,2 млрд долларов. Фильм стал самым прибыльным проектом в карьерах Марго Робби и Райана Гослинга. Режиссер картины Грета Гервиг теперь является самой успешной женщиной-режиссером.