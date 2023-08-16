Спайк Ли признался, что Коппола показал ему отрывок из предстоящего «Мегаполиса»

Режиссер Спайк Ли опубликовал в Instagram фотографию с режиссером Фрэнсисом Копполой, отметив, что культовый кинематографист показал ему отрывок из своего предстоящего фильма "Мегаполис". Ли подчеркнул, что просмотрел 30-минут картины, и назвал ее "превосходной". Он также поблагодарил Копполу за то, что тот подписал "кучу плакатов и книг", посвященных работам кинематографиста из серии "Крестный отец". "Спасибо, Фрэнсис. Мир тебе и любовь, Спайк", - подытожил Ли. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола работает над "Мегаполисом" уже более 40 лет. Фильм должен стать последней картиной кинематографиста. Коппола вложил в проект примерно $120 миллионов. Главную роль сыграет Адам Драйвер, который заменит вышедшего из проекта Оскара Айзека. Также в картине снимутся Форест Уитакер, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоуренс Фишберн. В центре сюжета "Мегалополиса" - конфликт архитектора Сержа Катилины (Драйвер) и мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро (Уитакер), у которых кардинально разные взгляды на архитектурное будущее города.