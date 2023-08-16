«Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима» могут оказаться убыточными для студий

Издание Variety называет новые фильмы «Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима» самым ярким разочарованием лета, так как эти картины могут принести своим студиям убытки.

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Премьера картины «Индиана Джонс 5» с Харрисоном Фордом в главной роли состоялась в конце июня, и после шести недель проката она собрала кассу в $375 миллионов. Блокбастер «Миссия невыполнима» с Томом Крузом заработал $523 миллионов за пять недель.

При этом, отмечает Variety, стоимость сиквелов составила $300 миллионов, плюс маркетинговые затраты в районе $100 миллионов. Источники издания подчеркнули, что Disney и Paramaout могут потерять на этих картинах около $100 миллионов.

По словам главного аналитика Boxoffice Pro Шона Роббинса, студии потерпели убытки на этих фильмах из-за увеличения стоимости производства во время пандемии коронавируса. Однако, добавляет Роббинс, в конце концов фильмы с Крузом и Фордом все равно «показали бы себя так, как и показали».

Variety отмечает, что у «Миссии невыполнима» еще есть шанс стать безубыточным — ленте нужно собрать $600 миллионов в мировом прокате.

«Суровая реальность такова, что блокбастеры стоят на непростом пути к прибыльности. Взять к примеру, «Форсаж X», производственный бюджет которого составил $340 миллионов. Несмотря на то, что фильм собрал в мировом прокате $704 миллионов, он едва вышел в плюс», — подчеркнуло издание.