Приключенческий экшн "Чужая" выйдет в кинотеатрах 21 сентября

Приключенческая лента "Чужая" режиссера Алексея Луканева выйдет в кинотеатрах 21 сентября. В основе сценария этого фильма - реальная история, описанная в одной из сибирских газет.

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Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Ее подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых ее ментальности, в непривычном для нее быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались ее любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, чего она ожидала.

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"Я рад, что нам удалось воплотить на киноэкране реальную историю человека, прожившего несколько лет в затерянном племени, - говорит генеральный продюсер Николай Геворкян. - Нам хотелось сломать привычные стереотипы, поэтому в нашем фильме главным героем стала молодая женщина. На мой взгляд, сегодня женщины во многом сильнее мужчин, и нам показалось интересным отобразить это в фильме. Мы попытались выйти за рамки привычного образа женщины на экране и проследить, как она будет преодолевать трудности в чуждой для нее среде".

Специально для роли в фильме актриса Анна Слю прошла курс по управлению собачьей упряжкой, научилась танцам северных народов и освоила искусство носить их национальную одежду.

Артистка рассказывает: "К суровым якутским условиям во время съемок мне так и не удалось привыкнуть, это было невыносимо сложно, но именно из мучений в искусстве рождается нечто прекрасное - я придерживаюсь такого постулата. Более того, меня окружали прекрасные люди, и что касается творческой стороны вопроса - это был невероятно интересный опыт, ведь с течением времени моя героиня полностью меняется".

Съемки фильма частично проходили в Якутии. Большой блок был отснят в национальном парке Ленские Столбы. Еще один - на Кангаласском мысу, недалеко от Якутска. Когда в результате бурана на несколько дней площадка осталась без электричества, съемочной группе, как и героине фильма, пришлось освоить науку выживания.

В съемках приняли участие несколько десятков якутских оленей, около 30 собак породы якутская лайка и даже одна корова. Специально для фильма был придуман уникальный язык - именно на нем разговаривает затерянное племя. Над его созданием работал лингвист Антон Киров, ранее придумавший языки для фильмов "Уроки фарси" и "Подельники".