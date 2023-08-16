В Нижнем Новгороде состоится «Парад духовых оркестров»

В Нижнем Новгороде в День города, 19 августа, состоится «Парад духовых оркестров», участниками которого станут оркестры из разных регионов России. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на АНО «Центр 800».

В фестивале примут участие концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, военный оркестр Управления Росгвардии по Чувашской Республике и многие другие. Помимо этого, на мероприятии выступит сводный детский оркестр Нижегородской области.

Основной площадкой для проведения парада станет улица Большая Покровская.