«Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в США

По итогам трёх недель проката фильм «Барби» собрал в США более $ 537,5 млн. Лента обошла «Тёмного рыцаря» и стала самым успешным релизом компании Warner Bros. на домашнем рынке.

Этот рекорд сложно переоценить: культовая картина о Бэтмене удерживала лидерство 15 лет подряд. Однако теперь лента сместилась на вторую строчку, а замыкает тройку «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».