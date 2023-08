Все или ничего: 7 фильмов об одержимости любовью

Мы обожаем фильмы про любовь и отношения. Частенько настроение бывает для романтических комедий, но сегодня вместе с кинопрокатной компанией Про:взгляд мы решили вспомнить фильмы «для тех, кто любит погорячее». Семь захватывающих фильмов о любви как одержимости!

Только ты и я / L'amour et les forêts, режиссер Валери Донзелли, Франция, 2023

Суперхит французского проката 2023 года. В центре картины история Бланш и Грега, страстный роман которых перерос в семейную жизнь, далекую от идиллии. Внимательность Грега со временем превращается во всепоглощающую ревность и желание полного контроля Бланш. Необычность этого фильма в том, что история рассказывается с точки зрения главной героини Бланш. Гораздо привычнее историю о ревности видеть с точки зрения ревнивца-мужчины, здесь же все наоборот — это взгляд женщины, которая является объектом ревности своего мужа.

Фильм основан на романе-бестселлере Эрика Рейнхарда, который попал в список 20 лучших книг по версии журнала Lire. Мировая премьера картины прошла на Каннском кинофестивале 2023 года. Главные роли в нем исполнили одни из самых ярких звезд современного французского кино — Виржини Эфира и Мельвиль Пупо.

Фрида / Frida, режиссер Джули Теймор, Канада США Мексика, 2002

Еще один фильм, снятый женщиной режиссером, в центре повествования которого история женщины. Это рассказ о жизни Фриды Кало, знаменитой мексиканской художницы, картины и жизнь которой были наполнены настоящей страстью. Главную роль в фильме исполнила Сальма Хайек.

В 20 лет Фрида вышла замуж за Диего Риверо, признанного и богатого художника, известного как своим творчеством, так и любовными похождения. Их отношения были наполнены страстью до одержимости, изменами, страданиями, страстными воссоединениями, а потом опять изменами и страданиями. Еще одним героем фильма стал Лев Троцкий, с которым у Фриды Кало тоже был роман.

В джазе только девушки / Some Like It Hot, режиссер Билли Уайлдер, США, 1959

Легендарная комедия о приключениях друзей музыкантов Джо и Джерри, которые скрываются от преследующих их гангстеров. Для маскировки они облачаются в платья и шляпки, надевают туфли на каблуках и поступают на работу в женский джазовый оркестр под именами Джозефина и Дафна.

Идеальный план обречен на провал, ведь в оркестре работает Душечка (Мэрилин Монро), в которую сразу влюбляется Джо (Джозефина). Предметом одержимой любви становится Дафна (Джерри). В нее влюблен миллионер Осгуд Филдинг-третий. Влюблен настолько одержимо, что даже в финале, когда маскировка героев раскрыта, и Дафна (Джерри) заявляет, что не может выйти замуж, потому что мужчина, Осгул произносит одну из самых известных фраз в истории кино – «У каждого свои недостатки».

Сумерки / Twilight, режиссер Кэтрин Хардвик, США, 2008

Главная романтическая пара конца нулевых в кино – Эдвард (Роберт Паттинсон) и Белла (Кристен Стюарт), красавец-вампир со светящейся кожей и простая «девчонка из соседнего двора». Однажды они оказались за одной партой, и после этого жизнь обоих перевернулась. На первый взгляд кажется, что это история идеальной любви. Но это только на первый взгляд.

Красавчик Эдвард Каллен не только следит за Беллой в школе, но и проникает в ее спальню по ночам. Что это, если не эмоциональная зависимость и одержимость партнером? В жизни у таких историй обычно трагичный финал. Но только не в кино. «Сумерки» стали одним из самых популярных фильмов 2000-х, завоевав кучу наград MTV, и теперь вся сага – настоящая классика поп-культуры.

Поклонник / The Boy Next Door, режиссер Роб Коэн, США, 2015

Еще один фильм про сталкинг. Дженнифер Лопес в роли Клэр, учительницы литературы, которая однажды проводит ночь с другом собственного сына Ноем (Райан Гузман). Клэр сожалеет о случившимся и хочет минимизировать общение с Ноем, однако парень оказывается просто одержим ею. Он поступает в ее класс, шантажирует и даже печатает на школьном принтере фотографию их интимных отношений.

Фильм балансирует между драмой, эротикой и триллером, оказываясь в итоге историей об объединении семьи перед опасностью. Критики отметили отличную игру Дженнифер Лопес, увидев ее прогресс по сравнению с более ранними ролями в романтических комедиях. Певица и актриса получила за эту роль кинонаграду MTV за лучший испуг.

Мой король / Mon roi, режиссер Майвенн Ле Беско, Франция, 2015 год

Тони (Эмманюэль Берко) и Джорджио (Венсан Кассель) познакомились на вечеринке, и их легкий флирт очень скоро перерастает в бурный роман, развивающийся по синусоиде от абсолютного счастья до разрушительной ревности. Находясь внутри этих отношений, Тони не может принять решение о расставании.

Лишь после аварии, находясь в реабилитационном центре и заново учась ходить, она заново осмысляет свою жизнь с Джорджио. Впереди ее ждет сложный процесс реабилитации – как физической, так и духовной – от любви, которая причиняет боль, к свободе и жизни без страха.

Зимняя вишня, режиссер Игорь Масленников, СССР, 1985

Ольге тридцать лет, она одна воспитывает сына от прошлого брака, и каждый день ее жизни – это день сурка из дома, работы и дома. Ольга любит Вадима, но Вадим женат и никак не может решиться оставить семью. Однажды в жизни героини появляется идеальный мужчина: он красивый, умный, влюблен в нее и готов ее с сыном увезти с собой в Швейцарию. Когда Ольга отправляется оформлять документы для отъезда, внезапно появляется Вадим. И Ольга расстается с идеальным мужчиной и возвращается в Ленинград с Вадимом. Вот только решимости уйти из семьи у Вадима так и не появилось.