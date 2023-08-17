Лучшие советские детективы: топ-10 фильмов и сериалов
Некоторые советские детективы стали классикой и до сих пор смотрятся, как минимум, увлекательно.
«Рамблер» предлагает подборку самых интересных советских фильмов и сериалов.
1. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»
- Год выхода: 1981
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6
- Режиссер: Игорь Масленников
- Актеры: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая, Евгений Стеблов, Никита Михалков
Это третий из пяти фильмов о знаменитом английском сыщике, многим запомнился небольшой, но яркой ролью Никиты Михалкова в роскошной шубе. Кстати, в 2006 году за роль Шерлока Василий Ливанов был награжден самой королевой Елизаветой II званием кавалера ордена Британской империи.
2. «Ищите женщину»
- Год выхода: 1982
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2
- Режиссер: Алла Сурикова
- Актеры: Леонид Куравлев, Софико Чиаурели, Сергей Юрский, Александр Абдулов
Бюджет фильма был таким скромным, что снимать пришлось в одних декорациях – конторе нотариуса. Но результат превзошел ожидания. А виды Парижа для Аллы Суриковой снял Георгий Данелия из окна автомобиля с помощью любительской камеры. В основе сюжета – запутанная история загадочного исчезновения нотариуса мэтра Роше.
3. «Десять негритят»
- Год выхода: 1987
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1
- Режиссер: Станислав Говорухин
- Актеры: Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Анатолий Ромашин
Один из самых известных романов Агаты Кристи, который экранизировал Станислав Говорухин. На остров были приглашены самые разные гости, и вдруг один за одни они начинают погибать.
4. «Рожденная революцией»
- Год выхода: 1974–1977
- Рейтинг «Кинопоиска»: 8
- Режиссер: Григорий Кохан
- Актеры: Евгений Жариков, Наталья Гвоздикова, Станислав Бородокин, Вадим Медведев, Виктор Шульгин
Сериал из десяти серий о создании советского уголовного розыска. Николай Кондратьев в исполнении Евгения Жарикова начинает простым рабочим Путиловского завода и становится генерал-лейтенанта. Но кроме всего прочего, здесь прекрасная история любви.
5. «ТАСС уполномочен заявить…»
- Год выхода: 1984
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9
- Режиссер: Владимир Фокин
- Актеры: Вячеслав Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг Кикабидзе, Николай Засухин
Еще один десятисерийный сериал, на этот раз о советских разведчиках, которые ищут в Москве агента ЦРУ, и только от них зависит будущее африканской страны Нагонии. В основе – книга Юлиана Семенова.
6. «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар»
- Год выхода: 1975
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
- Режиссер: Юрий Кротенко
- Актеры: Георгий Мартынюк, Леонид Каневский, Эльза Леждей, Георгий Менглет
Знаменский, Томин и Кибрит расследуют самые хитрые махинации. Популярность они завоевали огромную, они даже стали героями анекдотов. А мультфильм «Следствие ведут Колобки» вряд ли бы появился, если бы не этот сериал.
7. «Деревенский детектив»
- Год выхода: 1969
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6
- Режиссер: Иван Лукинский
- Актеры: Михаил Жаров, Ирина Зарубина, Татьяна Пельтцер
Сельский участковый Федор Анискин в исполнении Михаила Жарова ищет того, кто украл аккордеон у завхоза клуба. Фильм вышел отличным и даже получил продолжение – «Анискин и Фантомас» и «И снова Анискин».
8. «И это все о нем»
- Год выхода: 1977
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5
- Режиссер: Игорь Шатров
- Актеры: Евгений Леонов, Игорь Костолевский, Лариса Удовиченко, Леонид Марков, Эммануил Виторган
Евгений Леонов в роли сотрудника уголовного розыска расследует дело о гибели человека на лесозаготовке. Есть версия, что это не трагическое стечение обстоятельств, а убийство. Главный подозреваемый недавно вышел из тюрьмы.
9. «Петровка, 38»
- Год выхода: 1980
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2
- Режиссер: Борис Григорьев
- Актеры: Георгий Юматов, Василий Лановой, Евгений Герасимов, Николай Крюков
Следователи разыскивают главаря банды по кличке Прохор. Именно благодаря этому многосерийному фильму обычный адрес стал настоящим собирательным образом.
10. «Тайна «Черных дроздов»
- Год выхода: 1983
- Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2
- Режиссер: Вадим Дербенев
- Актеры: Ита Эвep, Владимир Седов, Всеволод Санаев, Любовь Полищук, Юрий Бeляев
Нестареющая классика. Фильм основан на романе Агаты Кристи «Карман, полный ржи». Миллионер Джордж Фортескью получает тушки черных дроздов, а затем погибает. Расследует дело инспектор Нил и мисс Марпл.