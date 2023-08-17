Лучшие советские детективы: топ-10 фильмов и сериалов

Некоторые советские детективы стали классикой и до сих пор смотрятся, как минимум, увлекательно.

© Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

«Рамблер» предлагает подборку самых интересных советских фильмов и сериалов.

Видео дня

1. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

Это третий из пяти фильмов о знаменитом английском сыщике, многим запомнился небольшой, но яркой ролью Никиты Михалкова в роскошной шубе. Кстати, в 2006 году за роль Шерлока Василий Ливанов был награжден самой королевой Елизаветой II званием кавалера ордена Британской империи.

2. «Ищите женщину»

Год выхода: 1982

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2

Режиссер: Алла Сурикова

Актеры: Леонид Куравлев, Софико Чиаурели, Сергей Юрский, Александр Абдулов

Кадр из фильма «Ищите женщину»

Бюджет фильма был таким скромным, что снимать пришлось в одних декорациях – конторе нотариуса. Но результат превзошел ожидания. А виды Парижа для Аллы Суриковой снял Георгий Данелия из окна автомобиля с помощью любительской камеры. В основе сюжета – запутанная история загадочного исчезновения нотариуса мэтра Роше.

3. «Десять негритят»

Кадр из фильма "Десять негритят"

Один из самых известных романов Агаты Кристи, который экранизировал Станислав Говорухин. На остров были приглашены самые разные гости, и вдруг один за одни они начинают погибать.

4. «Рожденная революцией»

«Рожденная революцией»

Сериал из десяти серий о создании советского уголовного розыска. Николай Кондратьев в исполнении Евгения Жарикова начинает простым рабочим Путиловского завода и становится генерал-лейтенанта. Но кроме всего прочего, здесь прекрасная история любви.

5. «ТАСС уполномочен заявить…»

Кадр из сериала «ТАСС уполномочен заявить…»

Еще один десятисерийный сериал, на этот раз о советских разведчиках, которые ищут в Москве агента ЦРУ, и только от них зависит будущее африканской страны Нагонии. В основе – книга Юлиана Семенова.

6. «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар»

Кадр из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар»

Знаменский, Томин и Кибрит расследуют самые хитрые махинации. Популярность они завоевали огромную, они даже стали героями анекдотов. А мультфильм «Следствие ведут Колобки» вряд ли бы появился, если бы не этот сериал.

7. «Деревенский детектив»

Сельский участковый Федор Анискин в исполнении Михаила Жарова ищет того, кто украл аккордеон у завхоза клуба. Фильм вышел отличным и даже получил продолжение – «Анискин и Фантомас» и «И снова Анискин».

8. «И это все о нем»

Кадр из фильма «И это все о нем»

Евгений Леонов в роли сотрудника уголовного розыска расследует дело о гибели человека на лесозаготовке. Есть версия, что это не трагическое стечение обстоятельств, а убийство. Главный подозреваемый недавно вышел из тюрьмы.

9. «Петровка, 38»

Следователи разыскивают главаря банды по кличке Прохор. Именно благодаря этому многосерийному фильму обычный адрес стал настоящим собирательным образом.

10. «Тайна «Черных дроздов»

«Тайна "Черных дроздов"»