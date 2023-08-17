В России покажут французскую мелодраму "Только ты и я"

"Бланш влюблена в любовь – она хочет быть любимой, несмотря ни на что. Она исповедует максиму, что выходя замуж за человека, ты берешь на себя обязательства любить его и в горе и в радости. Как же справиться со своим разочарованием и тоской, когда все начинает идти наперекос?" - заявила Донзелли.