В России покажут французскую мелодраму "Только ты и я"
17 августа в российский прокат выходит французская мелодрама-участник Каннского кинофестиваля "Только ты и я". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе PRO:взгляд.
Мировая премьера картины состоялась в Каннах в 2023 году, за короткий промежуток времени мелодрама стала настоящим хитом во Франции: только на старте она собрала €5 миллионов в родной стране.
Режиссером стала Валерия Донзелли, чей фильм "Я объявляю войну" был в свое время номинирован на "Оскар".
Главные роли исполнили популярные французские актеры Вирджиния Эфира и Мельвиль Пупо.
По сюжету они играют пару влюбленных бывших одноклассников. Учительница Бланш встречает Грега и между ними завязывается роман, который перерастает в крепкие отношения, а позже - свадьбу. У молодоженов начинается идиллия, которая кончается после переезда в другой город. Грег становится одержимым своей супругой и пытается контролировать каждый ее шаг.
"Бланш влюблена в любовь – она хочет быть любимой, несмотря ни на что. Она исповедует максиму, что выходя замуж за человека, ты берешь на себя обязательства любить его и в горе и в радости. Как же справиться со своим разочарованием и тоской, когда все начинает идти наперекос?" - заявила Донзелли.