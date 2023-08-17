Производство мультфильмов хотят полностью финансировать из бюджета

Необходимо обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщается 17 августа на сайте Кремля.

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Соответствующее поручение должно выполнить Правительство при участии автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Кроме того, они должны предусмотреть установление налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере трех процентов для отечественных организаций, который занимаются производством и показом анимации. Также будет рассмотрен вопрос об оказании финансовой поддержки российским разработчикам приоритетных программ, которые используются в производстве кино.

Должны быть представлены предложения по поддержке товаров для детей, которые используют образы героев отечественной детской литературы и мультфильмов. В частности, речь идет о частичном субсидировании расходов на развитие производства таких товаров. Поручения должны быть выполнены до 30 сентября этого года.