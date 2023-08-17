Завершились съемки фильма "Длительные свидания" с Гаркушей в главной роли

"Мы снимали не только в Екатеринбурге, ездили по городам Свердловской области. Съемки были зимние, непростые. Мы жили в Екатеринбурге, а снимали в области. Поэтому приходилось по 2 часа добираться до съемочной площадки. Я считаю проект подарком судьбы. Это очень ответственная история. Отец Александр необычный, странный немного, ранимый, и я такой же. Я, конечно, в костюме и гриме, но можно считать, что на экране я", - рассказал о своих впечатлениях от проекта актер Олег Гаркуша.