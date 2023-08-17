Завершились съемки фильма "Длительные свидания" с Гаркушей в главной роли

Завершились съемки фильма "Длительные свидания" с Олегом Гаркушей в главной роли
Завершились съемки полнометражного игрового фильма режиссера Георгия Лялина "Длительные свидания". Главную роль исполнил солист группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.
Главный герой - отец Александр (Олег Гаркуша) живет обычную земную жизнь, готовясь к смерти, но все меняется, когда в городском храме случается пожар. В поджоге обвиняют юную глухонемую девушку Виолетту (Василиса Перелыгина), не способную за себя постоять. Отец Александр узнает в Виолетте малышку-сироту, которую крестил в младенчестве Варварой. Почувствовав ответственность за ее судьбу, он пытается повернуть ее и свою жизнь в другое русло, обретая новый смысл.
Для Василисы Перелыгиной это был необычный актерский опыт. Актриса сыграла глухую девушку. Работе предшествовал большой подготовительный период, когда актриса осваивала особенности речи людей, потерявших слух.
Сейчас картина уходит в монтажно-тонировочный период. Кроме прочего, предстоит создать музыкальное сопровождение фильма. Над этой задачей будет работать композитор Владимир Волков, известный по совместным проектам с Игорем Бутманом, Пятрасом Вишняускасом, группой "Поп-механика" Сергея Курёхина и с группой "АукцЫон".
В фильме также снимались: Никита Тарасов ("Кухня", "Битва за Севастополь", "Монах и бес"); Николай Козак ("Чикатило", "1941. Крылья над Берлином"); Константин Балакирев ("Подельники").
"Мы снимали не только в Екатеринбурге, ездили по городам Свердловской области. Съемки были зимние, непростые. Мы жили в Екатеринбурге, а снимали в области. Поэтому приходилось по 2 часа добираться до съемочной площадки. Я считаю проект подарком судьбы. Это очень ответственная история. Отец Александр необычный, странный немного, ранимый, и я такой же. Я, конечно, в костюме и гриме, но можно считать, что на экране я", - рассказал о своих впечатлениях от проекта актер Олег Гаркуша.
Премьера и кинотеатральный релиз картины и состоятся в 2024 году.
"У нас был большой зимний блок съемок. Все трудности уже успели забыться и остались только хорошие воспоминания о работе киногруппы. Пока ждали летний сезон, собрали черновой монтаж картины. Оставалось добавить в летние сцены. Мы их сняли недавно в Ленинградской области. Впереди озвучание, тонировочный период и работа с музыкой", - поделился режиссер картины Георгий Лялин.
Производством картины занимается Свердловская киностудия при поддержке Минкультуры, участии Форза Фильм и онлайн кинотеатра START.