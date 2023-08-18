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Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей

Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей из-за забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Об этом сообщает Variety.

Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей
© Газета.Ru

Открытие фестиваля запланировано на 30 августа.

Гильдия актеров США дала разрешение на участие актеров в промо-мероприятиях двух картин - "Феррари" Макла Манна и "Догмен" Люка Бессона. При этом актеры даже этих двух фильмов могут не приехать на фестиваль, чтобы избежать общественного осуждения.

Поводом для начала забастовки стало то, что SAG-AFTRA не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.

В июле студия Disney отказалась от традиционного дефиле от актеров по красной дорожке на премьере мультфильма "Особняк с привидениями". Вместо них перед камерами позировали артисты Диснейленда — Микки и Минни Маусы, Малефисента, Круэлла и др.

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