Режиссер Юрий Кара: Артисты боятся нечистой силы

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Юрий Кара готовится к съемкам своего нового фильма «Бриг Меркурий». Лента будет посвящена русским матросам. «Вечерняя Москва» пообщалась с режиссером.

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— Юрий Викторович, о чем будет ваш новый фильм?

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— Это картина о подвиге моряков брига «Меркурий», которые в 1829 году одержали победу в битве против двух мощных турецких кораблей. «Меркурием» командовал мичман Александр Казарский. Кстати, по указу Николая Первого в Севастополе установили первый памятник русским матросам с надписью «Александр Казарский. Потомству в пример». Вот об этом прекрасном примере героизма мне и хотелось бы рассказать нынешней молодежи.

— Вы недавно вступили в штаб Культурного фронта России (движение создано ведущими деятелями культуры, политиками для защиты и развития нашей страны. — «ВМ»), с чем было связано это решение?

— Культурный фронт возглавляет актер Николай Бурляев, с которым меня связывают теплые человеческие отношения. Он сыграл Иисуса Христа в моем фильме «Мастер и Маргарита» и признавался, что эта лучшая роль в его жизни. Мне приятно это слышать, так как он снимался у Андрея Тарковского и других прекрасных режиссеров и при этом считает, что со мной у него получилась лучшая роль.

И когда он предложил присоединиться к штабу, чтоб уйти от низкопоклонства перед Западом, то я не раздумывая согласился. Ведь в последние годы складывалась тенденция, что в фильмах, выдвигаемых на «Оскар» и другие премии, русские должны были показать себя ничтожными тварями. И чем сильнее ты продемонстрируешь это, тем больше шансов получить заветную статуэтку. И этому надо противодействовать.

— В 2014 году на экспертном совещании Общероссийского народного фронта обсуждалось, что на период санкций США нужно запретить американские фильмы для показа в наших кинотеатрах. Не рухнул бы вообще наш прокат?

— Это было нашим шагом устрашения. Американцы получали с нашего проката более миллиарда долларов в год. Это существенная сумма. Но поскольку эти режиссеры — уважаемые люди в Америке, я надеялся, что можно будет на них повлиять, чтобы они в свою очередь оказали влияние на политиков, а те в итоге отменили бы санкции. Но США сами решили уменьшить прокат своих фильмов в России. И это к лучшему. Если посмотреть, то поколение 30-летних у нас получалось испорченным политикой американцев.

— В этом году юбилей фильма «Мастер и Маргарита» — 30 лет. Роман Булгакова был вашей любимой книгой с детства. Но в советские времена он был почти под запретом. Откуда у вас появился этот роман?

— В первый раз я прочитал эту книгу в 14 лет. Действительно, тогда ее было тяжело достать. В кругах интеллигенции роман переписывали на печатной машинке. И мне дали на одну ночь такую «рукопись». Я прочел. В голове, конечно, был сумбур. Но осталось сильное впечатление.

Снять тогда фильм я и не мечтал. Но потом, когда создал три ленты и почувствовал, что вроде бы овладел профессией, перечитал книгу еще раз. И захотелось сделать свою версию этой истории. К тому же у нас с Булгаковым словно есть что-то общее. Он приехал в Москву из Киева, а я из Донецка. Мы оба влюбились в Москву, в Патриаршие пруды.

— Слышал, что многие актеры боятся сниматься в мистических фильмах. Например, Наталья Варлей жалеет, что снялась в «Вие». У вас кто-то отказывался?

— Да, к сожалению. До начала съемок я полгода репетировал кота Бегемота с Константином Райкиным. У него интересно получалось. Но вдруг перед самыми съемками он сказал, что это все — нечистая сила. Они пытались поставить мюзикл «Мастер и Маргарита», но все переругались, ничего не получилось. Он побоялся, что у меня ничего не выйдет.

— Ваш первый полнометражный фильм «Завтра была война» снимался в середине 1980-х по произведению Бориса Васильева про сталинские репрессии. Тогда на эту тему сохранялось табу. Как удалось попасть в прокат?

— Это был мой дипломный фильм, и практически все такие проекты обычно на большой экран не выходили, поэтому начальство особое внимание не обратило. А мой мастер — Сергей Аполлинариевич Герасимов сказал: «Если хочешь снимать об этих временах, то снимай честно». И я выполнил его завет. Пришла перестройка, стали открываться архивы, гостайны. И фильм вышел в прокат. По опросу читателей журнала «Советский экран» картина заняла второе место по популярности, после «Курьера» Карена Шахназарова.

— Вы тогда были начинающим режиссером, но пригласили на главные роли мэтров: Нину Русланову, Сергея Никоненко, Владимира Заманского. Трудно ли было уговаривать звезд?

— Это было дело их совести: сниматься или нет. И мне приятно, что они поддержали молодого начинающего режиссера, прошли со мной все перипетии.

— В 2021 году в космос для съемок фильма «Вызов» летала актриса Юлия Пересильд. Но я помню историю, когда вы собирались снимать фильм «Приз — полет в космос», но не сложилось. Не обидно, что лавры достались другим?

— Ребята, конечно, молодцы, что слетали, и Пересильд тоже молодец — не сдрейфила. Но не знаю насчет лавров, так как фильма я не видел. Мой сценарий был написан по великому роману Чингиза Айтматова — и ради этого стоило бы слетать в космос. Но тогда не нашли денег на съемки. Актер Владимир Стеклов был подготовлен, для него даже было сделано специальное кресло стоимостью полтора миллиона долларов. Нам оставалось найти еще три — на съемки.

— Не полетели только потому, что не нашли денег?

— Да. В те годы руководство «Роскосмоса» сказало нам, что «зайцев» в космосе не будет. Мы предлагали им права на фильм. Но они отказались. Но, с другой стороны, Константин Циолковский все-равно остался великим, несмотря на то что он просто рассказал, что можно летать в космос, а осуществил это только Сергей Королев. Вот и я — как Циолковский…

Досье

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Сталино Украинской ССР (ныне — Донецк). В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов, работал по распределению в Донецке. В 1987 году окончил ВГИК. Снял известные фильмы: «Завтра была война, «Воры в законе», «Мастер и Маргарита». Заслуженный деятель искусств России.

Коротко о главном

— В сети мало информации о вашей семье. Расскажите, кто ваша жена?

— После окончания Московского института стали и сплавов я должен был три года отработать по распределению, и меня послали в Донецк. В этот период познакомился на одной вечеринке с будущей супругой Ириной (на фото справа). Она окончила консерваторию по классу фортепиано, преподавала в музыкальной школе. Я влюбился с первого взгляда, долго добивался ее, у нее было много поклонников. И, к счастью, она приняла мои ухаживания, поверила в меня, когда я стал студентом ВГИКа, и вышла за меня замуж...

— Вы родом из Донецка. Бывали там с 2014 года?

— У меня там похоронены родители, но, к сожалению, с 2014 года я там не был. Знаю, что кладбище, где похоронены родители, распахано танками, опасно было там ходить до последнего времени, там были расставлены мины-растяжки. Мне, конечно, жаль моих друзей, одноклассников, которые там остались, так как они жили там без воды, в холоде. Хотелось бы, чтобы линия фронта отодвинулась, и я бы съездил на могилы родственников.

— Вы говорили, что считаете себя нереализовавшимся режиссером, что у вас лежит еще много сценариев, по которым не сделаны фильмы…

— Да, у меня есть сценарии, по которым хотелось бы снять фильмы. Но другое дело, что не всегда получается то, что хочется. Так происходит не только у меня. Но времена меняются, и может, скоро я снова буду востребован.

— Что, на ваш взгляд, нужно сегодня для российской культуры: цензура, отречение от творчества инакомыслящих?

— Нужно пересмотреть антироссийские проекты, уделить внимание нашим проблемам, снимать больше классики.

— Еще при жизни Иосифа Кобзона хотели лишить звания «Почетный житель Донецка». Вам не грозило украинское правительство отречением от Родины?