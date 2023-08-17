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Режиссер Юрий Кара: Артисты боятся нечистой силы

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Юрий Кара готовится к съемкам своего нового фильма «Бриг Меркурий». Лента будет посвящена русским матросам. «Вечерняя Москва» пообщалась с режиссером.

Режиссер Юрий Кара: Артисты боятся нечистой силы
© Вечерняя Москва

— Юрий Викторович, о чем будет ваш новый фильм?

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— Это картина о подвиге моряков брига «Меркурий», которые в 1829 году одержали победу в битве против двух мощных турецких кораблей. «Меркурием» командовал мичман Александр Казарский. Кстати, по указу Николая Первого в Севастополе установили первый памятник русским матросам с надписью «Александр Казарский. Потомству в пример». Вот об этом прекрасном примере героизма мне и хотелось бы рассказать нынешней молодежи.

— Вы недавно вступили в штаб Культурного фронта России (движение создано ведущими деятелями культуры, политиками для защиты и развития нашей страны. — «ВМ»), с чем было связано это решение?

— Культурный фронт возглавляет актер Николай Бурляев, с которым меня связывают теплые человеческие отношения. Он сыграл Иисуса Христа в моем фильме «Мастер и Маргарита» и признавался, что эта лучшая роль в его жизни. Мне приятно это слышать, так как он снимался у Андрея Тарковского и других прекрасных режиссеров и при этом считает, что со мной у него получилась лучшая роль.

И когда он предложил присоединиться к штабу, чтоб уйти от низкопоклонства перед Западом, то я не раздумывая согласился. Ведь в последние годы складывалась тенденция, что в фильмах, выдвигаемых на «Оскар» и другие премии, русские должны были показать себя ничтожными тварями. И чем сильнее ты продемонстрируешь это, тем больше шансов получить заветную статуэтку. И этому надо противодействовать.

— В 2014 году на экспертном совещании Общероссийского народного фронта обсуждалось, что на период санкций США нужно запретить американские фильмы для показа в наших кинотеатрах. Не рухнул бы вообще наш прокат?

— Это было нашим шагом устрашения. Американцы получали с нашего проката более миллиарда долларов в год. Это существенная сумма. Но поскольку эти режиссеры — уважаемые люди в Америке, я надеялся, что можно будет на них повлиять, чтобы они в свою очередь оказали влияние на политиков, а те в итоге отменили бы санкции. Но США сами решили уменьшить прокат своих фильмов в России. И это к лучшему. Если посмотреть, то поколение 30-летних у нас получалось испорченным политикой американцев.

— В этом году юбилей фильма «Мастер и Маргарита» — 30 лет. Роман Булгакова был вашей любимой книгой с детства. Но в советские времена он был почти под запретом. Откуда у вас появился этот роман?

— В первый раз я прочитал эту книгу в 14 лет. Действительно, тогда ее было тяжело достать. В кругах интеллигенции роман переписывали на печатной машинке. И мне дали на одну ночь такую «рукопись». Я прочел. В голове, конечно, был сумбур. Но осталось сильное впечатление.

Снять тогда фильм я и не мечтал. Но потом, когда создал три ленты и почувствовал, что вроде бы овладел профессией, перечитал книгу еще раз. И захотелось сделать свою версию этой истории. К тому же у нас с Булгаковым словно есть что-то общее. Он приехал в Москву из Киева, а я из Донецка. Мы оба влюбились в Москву, в Патриаршие пруды.

— Слышал, что многие актеры боятся сниматься в мистических фильмах. Например, Наталья Варлей жалеет, что снялась в «Вие». У вас кто-то отказывался?

— Да, к сожалению. До начала съемок я полгода репетировал кота Бегемота с Константином Райкиным. У него интересно получалось. Но вдруг перед самыми съемками он сказал, что это все — нечистая сила. Они пытались поставить мюзикл «Мастер и Маргарита», но все переругались, ничего не получилось. Он побоялся, что у меня ничего не выйдет.

— Ваш первый полнометражный фильм «Завтра была война» снимался в середине 1980-х по произведению Бориса Васильева про сталинские репрессии. Тогда на эту тему сохранялось табу. Как удалось попасть в прокат?

— Это был мой дипломный фильм, и практически все такие проекты обычно на большой экран не выходили, поэтому начальство особое внимание не обратило. А мой мастер — Сергей Аполлинариевич Герасимов сказал: «Если хочешь снимать об этих временах, то снимай честно». И я выполнил его завет. Пришла перестройка, стали открываться архивы, гостайны. И фильм вышел в прокат. По опросу читателей журнала «Советский экран» картина заняла второе место по популярности, после «Курьера» Карена Шахназарова.

— Вы тогда были начинающим режиссером, но пригласили на главные роли мэтров: Нину Русланову, Сергея Никоненко, Владимира Заманского. Трудно ли было уговаривать звезд?

— Это было дело их совести: сниматься или нет. И мне приятно, что они поддержали молодого начинающего режиссера, прошли со мной все перипетии.

— В 2021 году в космос для съемок фильма «Вызов» летала актриса Юлия Пересильд. Но я помню историю, когда вы собирались снимать фильм «Приз — полет в космос», но не сложилось. Не обидно, что лавры достались другим?

— Ребята, конечно, молодцы, что слетали, и Пересильд тоже молодец — не сдрейфила. Но не знаю насчет лавров, так как фильма я не видел. Мой сценарий был написан по великому роману Чингиза Айтматова — и ради этого стоило бы слетать в космос. Но тогда не нашли денег на съемки. Актер Владимир Стеклов был подготовлен, для него даже было сделано специальное кресло стоимостью полтора миллиона долларов. Нам оставалось найти еще три — на съемки.

— Не полетели только потому, что не нашли денег?

— Да. В те годы руководство «Роскосмоса» сказало нам, что «зайцев» в космосе не будет. Мы предлагали им права на фильм. Но они отказались. Но, с другой стороны, Константин Циолковский все-равно остался великим, несмотря на то что он просто рассказал, что можно летать в космос, а осуществил это только Сергей Королев. Вот и я — как Циолковский…

Досье

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Сталино Украинской ССР (ныне — Донецк). В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов, работал по распределению в Донецке. В 1987 году окончил ВГИК. Снял известные фильмы: «Завтра была война, «Воры в законе», «Мастер и Маргарита». Заслуженный деятель искусств России.

Коротко о главном

— В сети мало информации о вашей семье. Расскажите, кто ваша жена?

— После окончания Московского института стали и сплавов я должен был три года отработать по распределению, и меня послали в Донецк. В этот период познакомился на одной вечеринке с будущей супругой Ириной (на фото справа). Она окончила консерваторию по классу фортепиано, преподавала в музыкальной школе. Я влюбился с первого взгляда, долго добивался ее, у нее было много поклонников. И, к счастью, она приняла мои ухаживания, поверила в меня, когда я стал студентом ВГИКа, и вышла за меня замуж...

— Вы родом из Донецка. Бывали там с 2014 года?

— У меня там похоронены родители, но, к сожалению, с 2014 года я там не был. Знаю, что кладбище, где похоронены родители, распахано танками, опасно было там ходить до последнего времени, там были расставлены мины-растяжки. Мне, конечно, жаль моих друзей, одноклассников, которые там остались, так как они жили там без воды, в холоде. Хотелось бы, чтобы линия фронта отодвинулась, и я бы съездил на могилы родственников.

— Вы говорили, что считаете себя нереализовавшимся режиссером, что у вас лежит еще много сценариев, по которым не сделаны фильмы…

— Да, у меня есть сценарии, по которым хотелось бы снять фильмы. Но другое дело, что не всегда получается то, что хочется. Так происходит не только у меня. Но времена меняются, и может, скоро я снова буду востребован.

— Что, на ваш взгляд, нужно сегодня для российской культуры: цензура, отречение от творчества инакомыслящих?

— Нужно пересмотреть антироссийские проекты, уделить внимание нашим проблемам, снимать больше классики.

— Еще при жизни Иосифа Кобзона хотели лишить звания «Почетный житель Донецка». Вам не грозило украинское правительство отречением от Родины?

— Еще в 2014 году я подписал письмо 300 деятелей искусств в поддержку присоединения Крыма и тут же попал в списки «Миротворца» и был приговорен украинской властью: мне был объявлен запрет для въезда на Украину. А что касается Кобзона, жители Донецка его уважают, ему там при жизни был поставлен памятник.

Фильмы, Миротворец, Вызов, Завтра была война, Оскар, Курьер, Александр Казарский, Нина Русланова, Владимир Заманский, Борис Васильев, Чингиз Айтматов, Сергей Никоненко, Константин Циолковский, Юлия Пересильд, Сергей Герасимов, Сергей Королев, Наталья Варлей, Константин Райкин, Юрий Кара, Владимир Стеклов, Иосиф Кобзон, Карен Шахназаров, Николай Бурляев, Андрей Тарковский, Иисус Христос, Роскосмос, Правительство Украины