Марго Робби вернется к роли Харли Квинн в новой киновселенной DC
Марго Робби вернется к роли Харли Квинн после перезапуска киновселенной DC. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Даниэль Рихтман.
В 2022 году киновселенную DC стали курировать Джеймс Ганн и Питер Сафран. Руководители сменили курс развития франшизы на ее расширение. Было запланировано множество новых проектов и перезапусков фильмов с уже известными героями.
В результате смены планов Генри Кавилл лишился роли Супермена, а Бен Аффлек утратил возможность вернуться к амплуа темного рыцаря.
Марго Робби может стать одной из немногих актрис, задействованных в обеих киновселенных DC.
В сиквеле «Отряда самоубийц» девушка уже работала под руководством Джеймса Ганна, который теперь курирует всю вселенную.