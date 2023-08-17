Марго Робби вернется к роли Харли Квинн после перезапуска киновселенной DC. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Даниэль Рихтман.

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В 2022 году киновселенную DC стали курировать Джеймс Ганн и Питер Сафран. Руководители сменили курс развития франшизы на ее расширение. Было запланировано множество новых проектов и перезапусков фильмов с уже известными героями.

В результате смены планов Генри Кавилл лишился роли Супермена, а Бен Аффлек утратил возможность вернуться к амплуа темного рыцаря.

Марго Робби может стать одной из немногих актрис, задействованных в обеих киновселенных DC.