Фанаты Marvel составили топ лучших злодеев
Фанаты киновселенной Marvel составили топ лучших злодеев. Для этого они проанализировали несколько поколений фильмов и сериалов студии.
Самые первые комиксы Marvel, выходившие в 60-е годы, страдали от клишированных низкопробных антагонистов и идеализированных героев. Теперь же злодеи на экране зачастую бывают гораздо сильнее и харизматичнее хороших парней.
Топ-10 злодеев киновселенной Marvel
- Эрик Киллмонгер — «Черная пантера»
- Локи — «Тор» / «Мстители»
- Танос — «Мстители»
- Сюй Венву — «Шан-Чи и легенда 10 колец»
- Хела — «Тор: Рагнарек»
- Эго — «Стражи галактики. Часть 2»
- Земо — «Капитан Америка: Противостояние»
- Агата — «Ванда / Вижн»
- Баки Барнс — «Капитан Америка»
- Стервятник — «Человек-паук: Возвращение домой»