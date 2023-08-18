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Фанаты Marvel составили топ лучших злодеев

Фанаты киновселенной Marvel составили топ лучших злодеев. Для этого они проанализировали несколько поколений фильмов и сериалов студии.

Фанаты Marvel составили топ лучших злодеев
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Самые первые комиксы Marvel, выходившие в 60-е годы, страдали от клишированных низкопробных антагонистов и идеализированных героев. Теперь же злодеи на экране зачастую бывают гораздо сильнее и харизматичнее хороших парней.

Топ-10 злодеев киновселенной Marvel

  1. Эрик Киллмонгер — «Черная пантера»
  2. Локи — «Тор» / «Мстители»
  3. Танос — «Мстители»
  4. Сюй Венву — «Шан-Чи и легенда 10 колец»
  5. Хела — «Тор: Рагнарек»
  6. Эго — «Стражи галактики. Часть 2»
  7. Земо — «Капитан Америка: Противостояние»
  8. Агата — «Ванда / Вижн»
  9. Баки Барнс — «Капитан Америка»
  10. Стервятник — «Человек-паук: Возвращение домой»