Фанаты Marvel составили топ лучших злодеев

Фанаты киновселенной Marvel составили топ лучших злодеев. Для этого они проанализировали несколько поколений фильмов и сериалов студии.

Самые первые комиксы Marvel, выходившие в 60-е годы, страдали от клишированных низкопробных антагонистов и идеализированных героев. Теперь же злодеи на экране зачастую бывают гораздо сильнее и харизматичнее хороших парней.