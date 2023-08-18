На экраны вышел фильм «Свидетель»

В четверг, 17 августа, на большие экраны вышла драма «Свидетель», действие которой берёт начало в феврале 2022-го. Бельгийский музыкант приезжает с гастролями в Киев и оказывается в украинском посёлке Семидвери, где становится очевидцем бесчеловечных преступлений украинских националистов. Режиссёром ленты выступил Давид Дадунашвили, ранее работавший во многих крупных проектах как художник-постановщик. О съёмочном процессе и замысле картины RT рассказали генеральный продюсер Софья Митрофанова и исполнитель главной роли Карэн Бадалов.

На экраны российских кинотеатров вышла драма «Свидетель». Действие ленты разворачивается на Украине, а в основу легли реальные события, произошедшие в 2022 году.

Видео дня

По сюжету бельгийский музыкант-виртуоз с мировым именем Даниэль Коэн (Карэн Бадалов) со своей помощницей (Серафима Низовская) по приглашению состоятельного украинца прибывают в Киев. Там герои знакомятся с ещё одним влиятельным персонажем в исполнении Александра Дьяченко, который, как выясняется позже, является последователем Степана Бандеры и одним из генералов украинского «Азова»*.

Развернувшиеся военные действия оставляют иностранных гостей без покровителей и возможности вернуться на родину. Пытаясь добраться до Львова, куда переехало посольство Бельгии, Коэн попадает к бандитам и остаётся без помощницы. Вскоре его освобождают сотрудники украинской полиции. Следуя за беженцами, Коэн оказывается в деревне Семидвери, где вновь сталкивается с националистами, называющими себя «борцами за счастье» своего народа. Постепенно Коэн узнаёт, что именно «народные воины» отключили электричество в деревне и превратили жизнь населения в ад.

Как рассказала в беседе с RT генеральный продюсер картины Софья Митрофанова, идея проекта возникла у сценариста Сергея Волкова. В апреле 2022-го он представил продюсеру расширенный синопсис будущей киноленты. Замысел поддержали Министерство культуры РФ и «Газпром-Медиа Холдинг». Сценарий был написан к августу 2022-го, а осенью команда приступила к съёмкам. Процесс подготовки и сами съёмки заняли более года.

Несмотря на то что Волков неоднократно ездил в Донбасс и знает ситуацию изнутри, сценарий подвергался проверке на предмет фактологической точности. Творческую команду консультировало Министерство обороны. При этом авторы ленты поясняют, что фильм всё же не про специальную военную операцию, а про человеческое восприятие конкретных событий.

Продюсер назвала основным посылом ленты силу правды, многократно превышающую любой страх. Митрофанова, как и Бадалов, уверена, что важно показать людям реальность обычного человека, попавшего в тяжёлые условия.

Говоря о главном герое, Софья Митрофанова отметила, что «музыкант, не приспособленный к жизни, не имеющий отношения ни к одной из сторон и не умеющий бороться», преодолев страх, проявляет силу духа и воли и рассказывает «правду даже в той среде, где его поощряют» говорить под диктовку. В то же время она подчеркнула, что скрипач — собирательный образ, поскольку невозможно «достоверно восстановить картину событий, к которым мы не имеем отношения». Вместе с тем Митрофанова отметила, что проект в целом не выполняет функцию оценки и дополнен элементами художественного вымысла.

«С одной стороны, да, это (фильм. — RT) основано на реальных событиях, но с другой — тут есть драматургические допущения (то есть художественный вымысел всё равно присутствует), дополнения той картины, какой она, на наш взгляд, была», — пояснила продюсер.

По словам Митрофановой, легче всего кинематографистам дался этап подбора актёров. Авторы изначально видели исполнителями центральных ролей Карэна Бадалова, Александра Дьяченко и Юлию Афанасьеву.

В разговоре с RT Бадалов отметил, что было сложно войти в образ «суперблагополучного человека, у которого всё хорошо, и он попадает в страшные события, при этом стараясь остаться человеком».

Бадалов уверен, что необходимо снимать подобные ленты, чтобы осмыслить происходящее. Он подчеркнул, что любому, кто возьмётся за реализацию подобного проекта, необходимо передать взгляд человека, находящегося в эпицентре событий.

«Самый главный вопрос, который сквозит в фильме — через взаимоотношения с персонажем Александра Дьяченко, — это вопрос совести. Что такое совесть и для кого она какая?» — добавил актёр.

Режиссёром проекта выступил Давид Дадунашвили. Ранее он снимал сериалы «Сны» и «Ресторан по понятиям», однако прежде всего в кинематографе он известен как художник-постановщик. В этом качестве Дадунашвили работал над лентами «Пальма», «Артек. Большое путешествие», «Мамы», «Везёт», «Чикатило», «Золотая Орда» и многими другими.

Колоссальный опыт художника заметен и в «Свидетеле», где Дадунашвили тщательно потрудился в том числе над эстетикой картины. В ленте много внимания уделено не только визуальным эффектам, но и детально проработанным декорациям, а также продуманным цветовым решениям, которые позволяют глубже раскрыть чувства героев. Плавное течение кадров постепенно погружает зрителей в атмосферу, благодаря чему возникает практически эффект присутствия, а убедительная и проникновенная игра актёров усиливает эмоциональный накал.

Из-за динамики повествования, музыки, да и темы фильма «Свидетель» местами напоминает картину Романа Полански «Пианист». Впечатление усиливает некоторое типажное сходство Карэна Бадалова с Эдрианом Броуди (к слову, артист отметил, что он этим образом не вдохновлялся). Впрочем, такая аналогия — это ни в коем случае не недостаток картины: здесь подобные решения вполне уместны и органичны.

В ленте противопоставляются два мира — мир людей, проживающих безмятежно в лоске и достатке, и реальность украинцев, не имеющих возможности удовлетворить свои базовые потребности из-за действий националистов. И там, где одни пытаются с честью пройти испытания, другие потакают своим комплексам и воплощают самые отвратительные желания, теряя при этом человеческий облик.

Кинематографисты надеются, что фильм поспособствует тому, чтобы зритель задумался и проанализировал произошедшее — именно эта цель является ключевой.

«Как показывает и мой опыт, и мировой, искусство никогда не переворачивало общественное мнение. Искусство, будь то фильм, сериал, музыка, книга, обычно действует на одного конкретного человека или на нескольких людей, которые находятся вместе. Общество меняется либо сверху — в приказном порядке, либо изнутри. Второй процесс гораздо более кропотливый, тяжёлый, сложный, но он более правильный. Я надеюсь, что это кино многих людей заставит задуматься», — резюмировал Бадалов.

К чему побудит зрителей картина и будет ли достигнута цель кинематографистов — покажет время. Ясно одно: снимать фильм о событиях столь недавних и освещать пока не оконченный конфликт — задача рискованная, но авторы «Свидетеля» с ней определённо справились.

После кинотеатрального релиза «Свидетель» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier, а также на телеканале НТВ. Не исключено, что картину покажут и за рубежом — по словам продюсера, интерес к ней уже есть.