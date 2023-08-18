Почему «Элементарно» не стоит показывать детям

В сети вышел новый мультфильм компании Pixar «Элементарно», премьерой которого в этом году закрывался Каннский кинофестиваль. «Лента.ру» рассказывает о том, как этот блокбастер учит юных зрителей толерантности, но и в то же время продолжает творческое пике анимационной студии, прославленной такими хитами, как «История игрушек» и «Тачки».

© Lenta.ru

Огненный элементаль Эмбер Люмен родилась в семье беженцев. Когда-то давным-давно ее папа и мама бежали с родины в Город элементов, где на равных правах живут существа из воды, земли и воздуха. Несмотря на враждебность внешне толерантных жителей мегаполиса, огненным мигрантам удалось открыть здесь закусочную. Теперь Эмбер подросла и готовится принять семейный бизнес по наследству. Для этого ей осталась самая малость — научиться владеть собой, поскольку срывы на клиентов грозят серьезными разрушениями. Так, очередная вспышка гнева приводит к прорыву канализации, откуда в кафе просачивается Уэйд Рипли — занудный водяной инспектор из местного ЖКХ. Разумеется, конфликт воды и огня становится началом прекрасной дружбы.

Видео дня

Репутация студии Pixar долгие годы строилась на декларации безграничности фантазии ее мультипликаторов. Пока в кино расцветали буйным цветом комиксные вселенные, Pixar старалась каждый сезон изобретать новые и новые миры. Теперь эта пора расцвета, по всей видимости, завершилась. Неизвестно, с чем конкретно это связано — с общим кризисом идей или все-таки с увольнением с поста главы студии Джона Лассетера, придумавшего «Историю игрушек». Новый начальник Pixar Пит Доктер — автор «Вверх» и «Головоломки» — сообразно собственным представлениям о прекрасном, рекомендовал аниматорам покопаться в себе и создавать более личные проекты. «Лука», «Я краснею», «Вперед» и новейший «Элементарно» — результаты этой новой доктрины, которые, однако, не демонстрируют блестящих результатов в прокате. Разумеется, большой удар по кассе нанесла пандемия. Ковид привел к перепрограммированию стриминговых платформ.

Долгожданные мультфильмы многим оказалось удобнее смотреть не на большом экране, а, например, на Disney+

Тем не менее премьера «Элементарно» состоялась на Каннском кинофестивале, а затем фильм вышел в полноценный прокат. В США двухсотмиллионный мультфильм собрал скромные 150 миллионов долларов — и только мировой прокат помог «Элементарно» окупиться (суммарные сборы составляют 444 миллионов). Результат вышел достойным, но все равно не блестящим. Несмотря на положительные отзывы (74 процента одобрения критиков и 93 процента у зрителей на Rotten Tomatoes), публика явно не слишком стремилась знакомиться с новой работой Pixar в кинозалах.

Чувства зрителей совершенно понятны. Уже на уровне постера и трейлера очевидно, что «Элементарно» — это слегка перерисованные абстрактные герои «Головоломки» в антураже в духе «Зверополиса». Работа над дизайном Города элементов велась как раз во время пандемии, и в Pixar не скрывают, что архитектурными красотами Амстердама и Венеции художники вдохновлялись при помощи роликов на YouTube. Тем более это очевидно учитывая то, что больше всего сказочный город все равно получился похожим на вертикально ориентированный Нью-Йорк. Фантазии на сей раз хватило на что-то вроде детально проработанного рекламного проспекта в разноцветном 3D. Глянцевые здания переливаются основными цветами, в случайном порядке понатыканы фонтаны и заросли кристаллов. Время от времени сверху обрушиваются кратковременные водопады — чтобы огненным героям было сложнее и тревожнее передвигаться по городу. Сама по себе анимация здесь на традиционно высоком уровне, но за пределы индустриальных стандартов ни одна идея не выходит.

Когда параллельно в прокате идет «Человек-паук: Паутина вселенных» рассуждать о визуальных достижениях «Элементарно» попросту неловко

С сюжетом и драматургией дело обстоит еще хуже. Режиссер «Элементарно» Питер Сон — американец корейского происхождения, который, по рекомендации Доктера, вдохновлялся при написании сценария опытом своих родителей. Точно так же, как родители Эмбер, они переехали в Нью-Йорк и открыли овощную лавку. В мультфильме этот сюжет безусловно угадывается, но при переносе на экран он тщательно очищен от всякой человечности. Метафора настолько стерильна, что сочувствовать ей физически невозможно. Ну, а поскольку именно вокруг нее выстроена история любви Эмбер и Уэйда, то и она получилась искусственной, если не сказать отталкивающей. Сложно придумать образ банальнее, чем роман язычка пламени и капли воды. Анимационная форма здесь могла бы помочь, но Сону в этом смысле удался лишь один кадр, да и того приходится ждать час с лишним. Все остальное — романтическая комедия, еще более дурная, чем те, которые снимают в современном Голливуде. Да, казалось, что это невозможно, но у Pixar получилось.

Поскольку действие сосредоточено на не самом вдохновенном дуэте Эмбер и Уэйда, всем остальным элементам уделено совсем мало времени. Однако даже живые облачка и земляные человечки выглядят на фоне центральных персонажей более перспективно. Во всяком случае, цветок, который неудачливый земляной ухажер Эмбер раз за разом выдергивает у себя из подмышки, выглядит хоть немного смешно.

Все банальности о положении мигрантов и столкновении противоположностей, которыми переполнен «Элементарно», это очень правильно, этично, здорово, но невероятно скучно. Причем от этой самой скуки вреда больше, чем пользы от социальной нагрузки. У более или менее умных взрослых все это не вызовет ничего, кроме раздражения. Что же касается детей, то им хочется пожелать все-таки не лобовых социальных метафор, а интересных историй. В противном случае Pixar будет в ответе за целое поколение зануд, которые точно сделают наш мир совсем уж невыносимым местом.