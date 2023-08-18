Вышел трейлер фильма «Осьминог»

Вышел трейлер психологического триллера «Осьминог» с Марией Мироновой, Сабиной Ахмедовой, Анфисой Черных и Натальей Рудовой, которые оказываются на экспериментальном групповом приеме у модного психотерапевта в исполнении Даниила Воробьева.

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По сюжету один из лучших семейных психологов страны неожиданно решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своём доме четырёх женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. Однако в процессе работы становится понятно, что больше всех в помощи нуждается он сам.