Вышел трейлер фильма «Осьминог»
Вышел трейлер психологического триллера «Осьминог» с Марией Мироновой, Сабиной Ахмедовой, Анфисой Черных и Натальей Рудовой, которые оказываются на экспериментальном групповом приеме у модного психотерапевта в исполнении Даниила Воробьева.
По сюжету один из лучших семейных психологов страны неожиданно решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своём доме четырёх женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. Однако в процессе работы становится понятно, что больше всех в помощи нуждается он сам.
Одним из референсов к «Осьминогу» был триллер М. Найта Шьямалана «Сплит». Даниил Воробьев, как и Джеймс Макэвой, исполнил в фильме не одну роль, а сыграл нескольких непохожих друг на друга персонажей – не только главного героя, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают (в совокупности 8 ролей).