Дмитрий Иосифов рассказал, сколько получил за роль Буратино

Известный советский и белорусско-российский актер и режиссер Дмитрий Иосифов рассказал, сколько он заработал за прославившую его главную роль в фильме "Приключения Буратино". Как выяснилось, девятилетний актёр-дебютант тогда поистине озолотился.

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Всё - благодаря режиссёру Леониду Нечаеву.

"Дядя Леня Нечаев выбил мне персональную ставку, у меня была самая высокая детская зарплата на тот момент - 100 рублей в месяц. Я получил 600 рублей за сами съемки, и еще 600 мне выплатили постановочных. Итого 1 тысяча 200 рублей", - приводит слова Иосифова aif.ru.

Фильм вышел в 1976-м, и для того времени это была очень серьёзная сумма.

Также Иосифов рассказал о том, что он обошёл в борьбе за перспективнейшую роль тысячи конкурентов-ровесников. И постоянно испытывал на себе огромную зависть.