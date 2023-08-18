Владимира Высоцкого в новом фильме сыграет нейросеть

Поклонников Владимира Высоцкого ждёт сюрприз. Как стало известно, начинаются съёмки нового фильма о жизни певца и поэта. Причём облик Высоцкого создадут с помощью нейросети. О новом проекте стало известно на очной защите фильмов в Фонде кино.

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Кинокомпания «Ридеамус» представила биографическую драму «Володя» о Владимире Высоцком. Действие фильма будет разворачиваться после выхода на экраны знаменитой картины «Вертикаль». Страна уже заслушивается его песнями, звучащими с магнитофонных записей, однако до всесоюзной любви ещё далеко.«Фильм расскажет о любви, борьбе с внутренними демонами, попытках побороть себя», – рассказали авторы проекта.

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Образ Высоцкого воссоздадут при помощи нейросети. Играть же его будет участник «Голоса» – бард, исполняющий песни кумира, Александр Шпагин.

«Актёр Александр Шпагин – находка для нашей истории. Это человек, который уже много лет существует в этом образе. Манера говорить, походка, игра на гитаре очень идентичны при дополнительной работе. Я думаю, что мы добьёмся практически 100-процентного сходства», – уверен режиссёр и продюсер картины Александр Жигалкин.

Говорить же главный герой, как и в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» будет голосом сына прославленного актёра – Никиты Высоцкого.

Это не первый случай, когда отечественные киношники пытаются поставить искусственный интеллект на службу своему вдохновению.

С помощью технологии deepfake герой Леонида Куравлёва Жорж Милославский из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» рекламировал услуги Сбербанка.

По такому же принципу была снята реклама «МегаФона» с Брюсом Уиллисом. Голливудскую звезду изображал актёр Константин Соловьёв («Я остаюсь», «Литейный»). А после на компьютере ему были приданы черты героя боевиков.

Год назад Первый канал представил публике сериал «Диверсант. Идеальный штурм», в котором сыграл умерший 12 лет назад Владислав Галкин.

«Российский разработчик технологий искусственного интеллекта c помощью нейросетей создал полнофункциональную цифровую модель актёра, взяв за основу видеоряд из первых двух сезонов «Диверсанта», – рассказали на Первом канале.

У близких Влада Галкина его появление на экране вызвало неоднозначную реакцию.

«Это неожиданно и интересно с точки зрения технического прогресса, самой идеи. Но с точки зрения человеческой меня это смущает, потому что если бы Владик был жив, было бы по-другому», – признался отчим актёра Борис Галкин.

По мнению же многих поклонников Влада Галкина, Калтыгин в новом исполнении внешне был очень похож на любимого актёра. Но передать его харизму и обаяние компьютерщикам всё же не удалось. В случае с Высоцким это может оказаться ещё сложнее.Однако авторы проекта уверены в успехе.