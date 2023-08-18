5 фильмов с Энн Хэтэуэй, которые полюбились зрителям

Энн Хэтэуэй известна как актриса, над которой не властны годы. В ее карьере были как трогательные драмы, так и настоящие блокбастеры.

© Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

“Рамблер” собрал пять лучших фильмов с Энн Хэтэуэй в главной роли.

Видео дня

"Любовь и другие лекарства"

Этот фильм — экранизация романа Джейми Рейди: “Как я продавал виагру. Правдивая история о голубой таблетке, которую знает весь мир, о людях, продающих возбуждение, и о тайнах фармацевтического бизнеса”.

Он рассказывает о работнике фармацевтической компании Джейми (Джейк Джилленхол), который убеждает врачей выписывать пациентам его лекарства.

Однажды у врача он знакомится с Мэгги (Энн Хэтэуэй) — девушкой с болезнью Паркинсона. Между ними быстро начинаются отношения, однако Мэгги предупреждает, что она неизлечимо больна.

"Отпетые мошенницы"

Сюжет фильма рассказывает о двух мошенницах с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон в главных ролях. Героиня Хэтэуэй привыкла все тщательно планировать, получать большой куш.

А вторая мошенница, наоборот, любит легкую наживу и быстрые деньги. Девушки объединяются, чтобы провести свою самую крупную аферу и ограбить миллиардера.

"Дьявол носит Prada"

Легендарный фильм о жестоком мире моды с Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип в главных ролях. По сюжету фильма героиня Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) устраивается стажером в модный журнал, которым руководит авторитарная и властная Миранда Пристли (Мэрил Стрип).

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

Энди выполняет все прихоти своей строгой начальницы, все больше погружаясь в мир моды. Она отдаляется от своей прежней жизни и становится другим человеком.

"Интерстеллар"

Блокбастер Кристофера Нолана рассказывает о далеком будущем. По сюжету на Земле возник продовольственный кризис, поэтому команда ученых во главе с бывшим пилотом NASA отправляется в космос. Они надеются найти планету, пригодную для выживания.

"Алиса в Стране чудес"

Роль необычной Белой королевы в экранизации книги Льюиса Кэролла “Алиса в Стране Чудес” идеально подошла Энн. По сюжету фильма 19-летняя Алиса сбегает со своей помолвки, увидев Белого Кролика.