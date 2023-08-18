19 августа исполнится 100 лет со дня рождения Льва Кулиджанова

19 августа отмечается 100-летний юбилей со дня рождения легендарного кинематографиста Льва Кулиджанова. Режиссер, сценарист, общественный деятель, он был штатным сотрудником Киностудии им. М. Горького и заведовал кафедрой режиссуры во ВГИКе. Многие его картины были отмечены на кинофестивалях и конкурсах, получили международные награды. Звезда с именем Народного артиста СССР Льва Кулиджанова украшает «Аллею звезд» в сквере с фонтаном у исторического здания Киностудии им. М. Горького.

Лев Александрович Кулиджанов родился 19 августа 1924 года в Тифлисе (сейчас Тбилиси, столица Грузии). С детства он увлекался театральным искусством, участвовал в школьной самодеятельности в качестве актера, режиссера и сценариста. После школы Кулиджанов поступил в Тбилисский государственный университет и работал слесарем на заводе, но параллельно обучался актерскому мастерству в школе при Гинопроме Грузии.

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В 1944 году Кулиджанов поступил на режиссерский факультет ВГИКа в мастерскую Григория Козинцева и Льва Кулешова, но не проучился и года из-за проблем со здоровьем. В 1948 году вновь стал учиться в Институте кинематографии, теперь уже в мастерской Сергея Герасимова, которую окончил в 1953 году, после чего был принят в штат Киностудии им. М. Горького. Там вместе со своим однокурсником Генрихом Оганесяном, будущим режиссером фильма «Три плюс два», Кулиджанов снял свою дебютную картину – короткометражный фильм «Дамы» (1954) по мотивам рассказа А.П. Чехова.

На Киностудии им. М. Горького работа Льва Кулиджанова над фильмами была плодотворной. После своего режиссерского дебюта Кулиджанов в содружестве с другим однокурсником Яковом Сегелем поставил первый полнометражный фильм «Это начиналось так…» (1956). Спустя год режиссеры выпустили фильм «Дом, в котором я живу» (1957), который имел большой зрительский успех и не сходил с экранов многие десятилетия. В этой картине Кулиджанов сыграл свою первую и единственную роль в кино – Вадима Николаевича Волынского, отца главной героини Гали. Спустя год после премьеры фильм получил две международных награды на Всемирной выставке в Брюсселе: Премию за лучшую постановку, а также Премию Генерального комиссариата секции ООН.

С 1959 года Кулижданов начал работать самостоятельно. Поставленный им фильм «Отчий дом» (1959) очень полюбился зрителям и вошел в золотой фонд отечественного киноискусства. В 1961 году режиссер выпустил мелодраму «Когда деревья были большими» (1961), главные роли в которой исполнили Инна Гулая и Юрий Никулин, – картина была номинирована на главный приз кинофестиваля в Каннах. Известный фильм Кулиджанова – экранизация «Преступления и наказания» (1969) Ф.М. Достоевского, которая до сих пор считается одной из наиболее удачных в мировом кинематографе. Раскольникова в картине сыграл Георгий Тараторкин, а роль Порфирия Петровича исполнил Иннокентий Смоктуновский.