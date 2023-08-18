У мультфильма "Мама для мамонтенка" может появиться продолжение

Студия "Базелевс" намерена создать продолжение мультфильма "Мама для мамонтенка" о приключениях сына того самого мамонта из культового мультфильма. Об этом рассказал режиссер и продюсер проекта Антон Верещагин на очной защите анимационных проектов в Фонде кино, пишет INTERFAX.RU.

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Как описал продюсер будущий проект, в нем мамонтенок-чадо отправится в опасное путешествие, чтобы найти папе настоящую маму, а не слониху.

Пока неизвестно, найдет ли он живую мамонтиху, но точно обретет новых друзей и поймет, что значит семья. А саундтреком снова станет песня из первого мультфильма.

Верещагин отметил, что при создании мультфильма намерен "построить особенную визуальную конструкцию, тёплую, динамичную, оригинальную и, одновременно, являющуюся продолжением художественной традиции мультфильма "Мама для мамонтенка", – цитирует издание.