Былые времена не вернуть, вот раньше по дикой природе спокойно рассекали динозавры, а сейчас от них только кости остались, да предположения учёных.

В полнометражном мультфильме «Доктор Динозавров», однако, ситуация обстоит несколько иначе. Тлум.Ру показывает первый трейлер.

Что там?

Динозавровы — семейство, передающее своё ремесло, или даже бизнес, по наследству. Им принадлежит музей, где можно просветиться и увидеть впечатляющие находки. Доктор Динозавров, он же Док, он же отец подростка Филиппа, вовсю грезит возможностью передать все богатства сыну.

Пыль музея и удачные результаты длительных раскопок Филиппу не по душе, о чём он откровенно заявляет. Слово за слово… парочка попадает в Мезозой. Ведь ничто не объединяет лучше, чем совместное приключение. Так что Филиппу, что Доку придётся проявлять чудеса сообразительности и сноровки, динозавры — это вам не люди, с ними не договоришься. Хотя с одним экземпляром, кажется, диалог вполне удачно складывается.

В данный момент готовы: сценарий и линейка персонажей. Да, всё ещё находится в разработке, но даже по короткому трейлеру понятно, что анимация приятно порадует зрителей, юморок в наличии, а сама история беспроигрышна — тема отцов и детей нескоро наскучит зрителям.