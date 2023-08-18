Вышел трейлер сурового российского триллера "Чужая" с Анной Слю
Опубликован трейлер российского экшн-триллера "Чужая" с Анной Слю ("Наводнение", "The Тёлки", "Выжившие", "Люся") в главной роли.
Сюжет, основанный на реальных событиях, таков: "Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Её подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых её ментальности, в непривычном для неё быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались её любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала".
Часть съёмок проходила в Якутии. Режиссёр - Алексей Луканев ("Кулагины", "Старые кадры").
В других ролях: Артем Ткаченко ("Вампиры средней полосы"), Ньургун Бэчигэн ("Тыгын Дархан"), Зоя Багынанова ("Нуучча", "Наша зима", "Проклятие. Мертвая земля"), Андрей Курилов ("Инсомния", "Селфи", "Притяжение"), Максим Щеголев ("Наводнение", "Жизнь по вызову").
Премьера - 21 сентября. Ранее фильм показали на фестивале российского кино "Выборг".