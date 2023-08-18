Вышел трейлер сурового российского триллера "Чужая" с Анной Слю

Сюжет, основанный на реальных событиях, таков: "Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Её подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых её ментальности, в непривычном для неё быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались её любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала".