5 фильмов про одаренных детей

Когда все письменные принадлежности куплены, а школьная форма уже висит в шкафу, то кажется, что вы уже подготовились к школе.

© Кадр из фильма "Одаренная"

Чтобы разнообразить семейный досуг и вдохновить ребенка, можно посмотреть кинокартины про гениев.

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«Рамблер» сделал подборку фильмов про одаренных детей.

"Одаренная ", 2017 год

Фильм рассказывает о семилетней Мэри — гении математики. Ее воспитанием занимается дядя, который позволяет ей общаться с обычными детьми и играть.

Когда Мэри отдают в школу, в воспитание вмешивается ее бабушка Эвелин. Она считает, что нужно развивать дар Мэри, и запрещает ей общаться с другими детьми, играть и беззаботно радоваться жизни.

"Октябрьское небо", 1999 год

По сюжету фильма мальчик Хомер вдохновляется запуском советского спутника. Вместе с друзьями и школьной учительницей он пытается создать собственный космодром. Благодаря врожденным способностям он попадает в NASA и становится космическим инженером.

"Выбор игры", 1993 год

Фильм рассказывает, как мальчик Джош после подсмотренной партии в шахматы решает научиться играть. Он быстро разбирается с правилами и очень быстро обыгрывает своего отца.

Кадр из фильма «Выбор игры»

Родители отдают Джоша к гроссмейстеру, который начинает очень усердно его тренировать. Мальчик совершенствует свои навыки, но упускает детство — пору беззаботного веселья и простых радостей.

"Август Раш", 2007 год

Эван Тейлор растёт в детском доме, но не теряет надежду найти своих родителей. Он обладает необычным даром: слышит музыку в шелесте листьев, каплях дождя и дуновении ветра.

Эван решает стать известным музыкантом, ведь тогда его родители точно найдут мальчика. Он поступает в Джульярдскую школу и берет псевдоним «Август Раш».

"Матильда", 1996 год

Матильда — весьма необычный ребёнок. В три года она самостоятельно научилась читать и писать. После пары тренировок Матильда научилась телекинезу.