Сын режиссера «Белоснежки» высказался о ремейке мультфильма

По правде говоря, мне кажется оскорбительным то, что они сделали с некоторыми из классических фильмов. В этом нет никакого уважения к работе Диснея и моего папы <...> Думаю, что и он, и Уолт Дисней в гробу бы перевернулись, — сказал Хэнд.